El Benidorm Fest ya está de vuelta. Quedan pocos días para que de comienzo la segunda edición del certamen que elegirá al representante de Eurovisión 2023, después del éxito de la primera edición del festival el año pasado.

RTVE ha acogido hoy la presentación de la preselección española para el certamen eurovisivo con la participación de Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, los presentadores de la próxima edición del festival, que intentará batir los récords de audiencia de 2022. "Vamos a sorprendernos muchísimo con algunas puestas en escena. Los participantes del Benidorm Fest destacan por su autenticidad", ha explicado Mónica Naranjo.

"Me alegra que no me hayáis despedido", ha reconocido Hernand entre risas, ya que este año repite como copresentadora. "El alcalde de Benidorm está a punto de ficharme como edil".

Durante el acto, María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha realizado varios anuncios.

Fechas claves del Benidorm Fest 2023

El Benidorm Fest 2023 comenzará el próximo domingo 29 de enero, cuando habrá una recepción para los participantes en la localidad alicantina. La organización dispondrá de una alfombra 'naranja', por la que pasarán todos los candidatos a representar a España en Eurovisión 2023 así como los presentadores. Después, habrá una recepción a puerta cerrada con varios conciertos que serán retransmitidos a través de las redes sociales. Las actuaciones serán de la Unión Musical de Benidorm, Carlos Higes, Rosa López y la Sociedad Musical La Nova de Benidorm.

El lunes 30 de enero comenzará la programación paralela al festival, con charlas y diversas actividades en el pueblo de Benidorm. Aunque el concurso comenzará el 31 de enero con la primera semifinal, donde varios aspirantes se disputarán su pase a la final.

La segunda semifinal se realizará el 2 de febrero y la gran final del Benidorm Fest, la que dará al próximo representante de Eurovisión, será el 5 de febrero.

Conciertos y sorpresas para quienes no tengan entrada

El Benidorm Fest comenzará oficialmente el 29 de enero con una alfombra naranja con las actuaciones de Rosa y Carlos Higes. Los días siguientes, habrá una programación musical que tendrá lugar en el Benidorm Palace. A estos eventos podrán asistir todos los que no han conseguido hacerse con unas entradas para la las galas.

Lunes 30 de enero : Sara Deop, Carmen Puente, Xeinn, Azúcar Moreno o Nena Daconte.

: Sara Deop, Carmen Puente, Xeinn, Azúcar Moreno o Nena Daconte. Miércoles 1 de febrero : Gatika, Karina, Tanxugueiras, Ruth Lorenzo y Guapo Calavera.

: Gatika, Karina, Tanxugueiras, Ruth Lorenzo y Guapo Calavera. Viernes 3 de febrero: Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronelo y WRS. Estos conciertos serán al aire libre en la Plaza Triangular de Benidorm.

Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta mañana a las 12 horas en el portal de venta del Benidorm Fest.

¿Quién participará en el Benidorm Fest 2023?

Aquí el listado de los participantes del Benidorm Fest 2023 y sus canciones. Hay un nombre que ya aparecía en la primera edición, el de la cantante de Elx Blanca Paloma.

Durante la presentación, los organizadores han anunciado quién participará en cada una de las galas.

Primera semifinal (31 de enero) : Agoney, Alice Wonder, Aritz, Fusa Nocta, Megara y Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.

: Agoney, Alice Wonder, Aritz, Fusa Nocta, Megara y Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody. Segunda semifinal (2 febrero): Alfred, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakki Ripper, Siderland y Vicco.

"Se ha hecho así en función del género musical y la dificultad de las puestas en escena. Hay que ir muy rápido en cambiar las escenografías, todas son muy bonitas y algunas son muy complicadas de montar y desmontar".

¿Los favoritos?

Vicco, Fusa Nocta, Karmento, Alice Wonder o Agoney son los artistas que más reproducciones acumulan estos días.