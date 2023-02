La película iraní 'Forbidden Womanhood' se ha alzado con el galardón a mejor largometraje de ficción en la bienal internacional de cine hecho por mujeres, 'Dona i Cinema', que este sábado ha dado a conocer su palmarés oficial.

La cinta, dirigida por Maryam Zahirimehr, cuenta la historia de Mahi, una niña de 12 años que aparentemente se ha quedado embarazada. El jurado del certamen ha destacado "la sutileza con la que plantea un tema tan delicado y la poesía con la que retrata las emociones y la relación con la tierra y la naturaleza" para otorgarle el máximo reconocimiento.

El encuentro, que este año ha alcanzado su VII edición, ha puesto el acento sobre el cine árabe, premiando no solamente la propuesta iraní de Zahirimehr, sino también el largometraje documental 'Miguel's War', de Eliane Raheb, un retrato del Líbano actual a través de su protagonista homosexual Miguel, que ha convencido al jurado "por la personalidad compleja del protagonista y el uso de recursos audaces y efectivos para retratarlo". Raheb, además, es la segunda vez que recibe un premio en el evento valenciano.

Además, la película estadounidense 'A mirror of the cosmos' de Isabelle Carbonell ha obtenido un reconocimiento especial en la misma categoría, según ha indicado la organización del festival en un comunicado.

En la sección de cortometraje de ficción el premio ha recaído sobre 'North Pole' de la macedonia Marija Apcevska, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y estuvo preseleccionado para los Oscar. Este trabajo destaca "por su capacidad de trasladarnos a esa etapa de la adolescencia llena de dudas y deseos donde estamos obligados a madurar", según el jurado, al hablar de deseo sexual, el acoso, las relaciones y las redes sociales.

Resto del palmarés

El resto del palmarés es un reflejo de la "enorme diversidad y alcance internacional" que ha tenido la cita valenciana, con reconocimientos muy repartidos en temáticas y procedencia de las obras.

'Ecoutez-moi' de la valenciana Paula Armijo se ha alzado con el título a mejor cortometraje documental, mientras que la cinta francesa 'Scars' de Alex Anna ha recibido una mención especial.

Por su parte, la propuesta británica 'Because Goddes us never enough' de Jane Glennie se ha hecho con el premio a mejor proyecto de videoarte. Y, además, la cinta suiza 'Mosaic' de Eleonora Berra, en stop-motion, ha recibido el reconocimiento a mejor película de animación.

'Dona i Cinema' concluye tras la proyección de 60 títulos repartidos en seis categorías, algunos de ellos estrenos nacionales e internacionales y han supuesto representación de 18 países. Además, a las actividades paralelas del certamen --coloquios, debates y talleres-- han asistido más de 400 personas.

Las directoras del festival, Giovanna Ribes y Deborah Micheletti, han resaltado que esta edición del festival se planteó "como una pregunta a si encuentros como 'Dona i Cinema' deben existir y el éxito de acogida, asistencia y participación hace ver que la respuesta es un 'sí' rotundo". "Estamos en un contexto social en el que la reflexión es fundamental y miradas como la de este certamen son necesarias", han añadido.