Amb motiu del Dia de la Dona, que es commemora el proper 8 de març a tot el món, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha volgut retre homenatge a l’escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que el proper 4 d’abril haguera complit 80 anys.

Isabel-Clara Simó va ser una de les figures més populars de la literatura actual en català. D’aquesta manera, l’AVL pretén donar a conéixer noves perspectives i interpretacions del seu llegat a través d’unes jornades en les que es recordarà la figura de la dona i l’escriptora.

Les jornades, que tindran lloc en la Sala d’actes de l’edifici Germà Bernàcer del Campus Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant, estan programades per al 31 de març i l’1 d’abril.

«Isabel-Clara Simó va ser una escriptora molt important, però també una dona reivindicativa. Per això, volem aprofitar aquestes dates per a recordar-la, celebrar-la, repensar-la i rellegir-la», explica Maria Àngels Francés, acadèmica de l’AVL.

D’aquesta manera, l’Acadèmia recordarà alguns dels trets més importants de l’obra i la vida de l’escriptora alcoiana, a qui Francés descriu com «crítica, moderna i amb un gran poder de seducció».

Les jornades comptaran amb la participació d’investigadors i estudiosos de l’obra de Isabel-Clara Simó. A més, professorat de diversos nivells educatius i alumnat de la Universitat d’Alacant també tindran el seu espai per reflexionar al voltant de la seua figura. Per últim, s’ha preparat una exposició de fotografies extret de la revista Canigó, comissionada per Miquel Cruz.