"Hoy es nuestro último SanSan", con esta frase comenzó Rayden su actuación en la segunda jornada del SanSan Festival de Benicàssim (Castellón). El artista madrileño, que hace apenas dos semanas comunicó su decisión de dejar la música después de una gira que le llevará por todos los rincones del país para presentar su disco 'La victoria imposible', llevó a cabo un concierto emotivo donde no faltaron 'El lenguaje de los coleteros', 'La mujer cactus y el hombre globo' y, por supuesto, 'Matemática de la carne'. Rayden fue uno de los protagonistas del segundo día del SanSan 2023 después de un primero marcado por el buen tiempo y las actuaciones de Sen Senra o Love of Lesbian. La segunda jornada comenzó con el grupo murciano Se Ha Perdido Un Niño, sobre el escenario SeeTickets, para dar paso a Blanco Palamera.

Varias personas se agolpaban frente al escenario en el que una hora más tarde dio comienzo el concierto de Guitarricadelafuente. El músico jugaba en casa y regaló un atardecer único, entre las montañas de Benicàssim, encandilando al público de principio a fin, logrando crear un ambiente idílico a través de sus canciones y versiones como la de 'A mi manera', relatan los organizadores del festival.

Xoel López puso inicio a su nueva gira en el SanSan, abarrotando el escenario SeeTickets y deleitándonos con 'Todo lo que mereces', 'Tierra' o 'Lodo'. Este sábado repetirá con su banda Deluxe. A continuación, Viva Suecia regresó a los escenarios tras dos meses de parón para seguir presentando 'El amor de la clase que sea', dándose un baño de masas en el escenario Turia.

Llegó el turno de Phoenix, que presentó por primera vez en España su nuevo disco 'Alpha Zulu'. Con una puesta en escena espectacular, la magia de los visuales y su impecable directo, los franceses hicieron viajar por toda su discografía, comenzando con su himno por excelencia 'Lizstomania', pasando por 'Ti Amo' o 'Trying to be cool' y terminando con '1091' y con Thomas Mars entre el público.

Poco después, Dorian empezaba en el escenario contiguo con un repertorio en el que no dejaron de sonar 'La tormenta de arena' o 'Cualquier otra parte' movilizando a todo el público, que coreó de principio a fin cada canción.

Para no perder el ritmo, La Pegatina, que este año cumplen 20 años, desplegó todo su repertorio de hits y puso a todo el mundo a bailar a ritmo de 'Y volar' o 'Mari Carmen'.

En el escenario SeeTickets también se pudo disfrutar de Baldosa, Cariño, La Habitación Roja o Cupido. Y en el SanSan Club abarrotó la carpa el dj set de Inés Hernand, además de Superframe, PMK y The Dirty Playerz, que prendieron la música durante más de seis horas seguidas. Cerró la jornada Rocío Saiz Dj Set, que el primer día de festival actuó el mismo escenario con banda.

Hoy llega el cierre de esta edición de SanSan con otro día cargado de grandes actuaciones como la de Morgan, Deluxe, Alizzz, Leiva, Milky Chance, Sidonie o Delaporte, todas a partir de las 18 horas en el recinto de festivales de Benicàssim.