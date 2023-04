El Consell Rector l'Organisme Autònom Municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals ha aprovat la insta·lació de la nova seu, que estarà situada en la primera planta de l'edifici municipal Aben al Abbar, també conegut com el xalet de la República.

Així, des d'esta nova seu, l'organització es troba treballant en la 38ena edició del festival, que del 19 al 29 d'octubre portarà a València el millor cine d'estrena dels països mediterranis, així com la segona edició del fòrum de coproducció València Film Afers, que selecciona projectes de pel·lícules de l'àrea mediterrània per aconseguir noves vies de finançament amb experts i agents d'inversió internacionals.

"La seu contribueix a la consolidació d'una Mostra que reafirma en cada edició la seua aposta per la cultura cinematogràfica de primer nivell i per l'impuls al sector audiovisual del nostre entorn", assenyala la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta delegada de Mostra de València, Gloria Tello.

Compte anual 2022

El Consell Rector també ha aprovat el compte anual de 2022, que se salda amb un resultat econòmic patrimonial positiu de 25.891,53 euros.

Durant l'any passat, els ingressos s'han xifrat en 618.542,74 euros provinents de la transferència de l'Ajuntament de València per al seu funcionament i de les subvencions aconseguides per concurs d'altres institucions públiques com els 12.000 euros del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.

Per altra banda, cal destacar l'augment d'un 15,44% dels ingressos obtinguts per patrocinis i venda d'entrades durant la celebració del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani amb un total d'11.488,10 euros.

Respecte als gastos durant 2022, han ascendit a 592.651,21 euros, la major part dels quals s'han destinat a la celebració del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani i al nou fòrum de coproducció València Film Afers per a sufragar, entre d'altres, el lloguer de sales, subtitolat de pel·lícules, viatges de participants i accions publicitàries.

En els gastos també s'inclouen les bosses corresponents a personal i equipament de la nova seu, així com la reservada als principals premis de les pel·lícules a competició en el festival, que han pujat un 25% respecte de l'exercici anterior. En concret, 30.000 euros per a la guanyadora de la Palmera d'Or i 20.000 euros per a la Palmera de Plata-Premi Especial de Jurat.