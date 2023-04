La actriz valenciana Susi Sánchez se alzó con el galardón a la Mejor actriz de reparto de la décima edición de los Premios Platino que se han celebrado en Madrid. La película 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre, y la serie colombiana «Noticia de un secuestro», de Andrés Wood y Rodrigo García, han sido las grandes triunfadoras de esta edición, marcada por las producciones latinoamericanas.

La película española 'As bestas' logró varios premios, como el de Mejor Dirección para su director, Rodrigo Sorogoyen. También se hizo con los galardones a Mejor dirección de montaje (Alberto del Campo) y Mejor dirección de sonido (Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo, y Yasmina Praderas). Además, Luis Zahera se llevó el galardón a Mejor interpretación masculina de reparto.

El argentino Ricardo Darín, logró el galardón a Mejor interpretación masculina en cine, que compartió con sus compañeros, especialmente con el actor Peter Lanzani, presente en la ceremonia. Igualmente, dedicó el galardón al fiscal argentino al que da vida en la película: «Quisiera dedicar este premio a la increíble humanidad del señor Julio César Strassera. Nunca más, nunca más».

La ceremonia también contó con la intervención de Benicio del Toro, quien, entre aplausos y el publico en pie, recogió el Platino de Honor. «En Estados Unidos los latinos somos minoría, y un actor latino todavía mas», señaló para incidir en que algunos le preguntaban si no le molestaba que le «encasillen como latino» y que los buenos papeles no vayan para estos. En este sentido, el actor advirtió que «en la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes de minorías» y lamentó los estereotipos que aún permanecen en el cine.