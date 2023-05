Los altos cargos de la cultura valenciana confían en seguir pese al cambio político

El cambio político tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, con la victoria del PP y sus posibles pactos con Vox, tendrá su lógica repercusión en muchas facetas de la sociedad valenciana, incluida la de la cultura. Pero, a nivel institucional, quizá este giro cueste -o tarde- más en darse.

La llegada del Botànic en 2015 a la Generalitat abrió las puertas a nuevos gestores culturales que, en vez de ser elegidos por designación política, obtuvieron la dirección de organismos como el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Consorci de Museus, el Palau de les Arts o el IVAM tras ganar un concurso público de méritos y tras someterse a un órgano de selección formado por personal de la administración, sociedad civil y expertos siguiendo el Código de Buenas Prácticas.

Varios de estos gestores -como Abel Guarinos al frente del IVC, José Luis Pérez Pont como director del Consorci o Jesús Iglesias como responsable de Les Arts- prorrogaron en 2021 sus cargos durante cinco años más. Y Nuria Enguita como directora del IVAM, que llegó a este puesto en septiembre de 2020, tiene contrato hasta septiembre de 2025. Todos confían en que una nueva conselleria de Cultura dirigida por el PP (o por Vox) respete su situación laboral y sus proyectos directivos hasta que venzan estos plazos.

Actividades culturales y no ideológicas

«Si quien entre decide hacer cambios, obviamente los aceptaría, pero obviamente nuestras actividades en cultura no son ideológicas ni estamos aquí por designación política. Mi obligación es seguir trabajando y continuar con nuestro proyecto», subrayaba ayer Guarinos. Eso no quiere decir, añadió no obstante el director del IVC, «que en un momento por cuestiones personales hubiese un cansancio por mi parte o por parte de la persona responsable de la conselleria». «En esos casos, siempre es mejor dar un paso al lado», concluyó Guarinos.

Al igual que el responsable del IVC, también José Luis Pérez Pont fue elegido como director del Consorci Valencià de Museus en abril de 2016 tras un concurso público y renovado por cinco años más en abril de 2021 después de que un consejo general evaluara su gestión y aprobase su proyecto. Es decir, puede permanecer en el cargo hasta abril de 2026. «Yo soy un profesional independiente y hago mi trabajo de forma profesional e independiente», declaraba ayer el también director del Centre del Carme para subrayar también el perfil «no político» de su cargo.

Pérez Pont recuerda que el Código de Buenas Prácticas por el que él entró a dirigir el Consorci se implementó precisamente para apartar la «politización partidista» de la cultura: «Estoy seguro de que quien entre respetará la legalidad vigente», aseveró.

Siete días por año trabajado

De todas formas, el nuevo gobierno de la Generalitat puede respetar la legalidad pero también despedir a los actuales dirigentes de los organismos que dependen del gobierno autonómico y designar a sus sustitutos con un nuevo proceso selectivo o a dedo. En el caso de los cargos de alta dirección -como es el de Guarinos y Pérez Pont o el de Iglesias y Enguita- la indemnización por el despido es de siete días por año trabajado, con un límite de seis mensualidades.

«Yo me presenté al concurso cumpliendo unos requisitos profesionales y con un proyecto que no tiene un componente político sino profesional. Por el bien de las instituciones culturales, hay que diferenciar lo profesional de lo político porque eso garantiza su estabilidad», destacaba también ayer el director del Palau de les Arts, Jesús Iglesias, cuya idea es permanecer en el cargo hasta diciembre de 2026.

Como Pérez Pont, también Iglesias confía en que el nuevo gobierno encabezado por Carlos Mazón, con el responsable del área de Cultura que elija, seguirá la tónica «que afortunadamente se da cada vez con más frecuencia» de respetar los contratos vigentes. Y lo mismo espera Nuria Enguita, que llegó a la dirección del IVAM en septiembre de 2020 tras otro proceso selectivo por el que habría de mantenerse en el cargo hasta septiembre de 2025.

«Mi trabajo en el museo no es político y se ciñe al cumplimiento de un programa que ganó un concurso, así que nuestra idea es seguir trabajando igual». Sobre si cree que un nuevo gobierno de derechas puede preferir otro programa -y, por lo tanto, otra dirección que lo diseñe y lo ejecute- Enguita se limitó a señalar que no tiene «una bola de cristal».

Sin fecha de caducidad

Pablo González Tornel fue elegido en septiembre de 2020 director del Museo de Bellas Artes en un proceso que seguía también el Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana. Pero, a diferencia de otros directores, su puesto no tiene «fecha de caducidad» ni, en caso de que la Generalitat decidiese prescindir de sus servicios, sería por ello indemnizado ya que el director del Bellas Artes, además de pasar por un concurso, tiene que ser funcionario del Estado titulado en Historia del Arte, como es el caso de González Tornel, que tiene plaza de profesor en la UJI de Castelló.

Él, en todo caso, confía en seguir al frente de la pinacoteca pese al cambio de gobierno: “mi única misión es hacer del Bellas Artes el mejor museo que se pueda».