Pese a contar con apenas un puñado de discos y pese a que las grandes mayorías le dieron la espalda, Big Star está considerada como no solo una de las mejores bandas de la historia del pop, sino también como una de las más decisivas. Herederos de The Beatles, The Byrds, The Kinks, The Zombies, Badfinger o The Who, la banda comandada por los ya fallecidos Alex Chilto y Chris Bell puso los cimientos del power pop que tras ellos abrazaron decenas de grupos de los 80 y 90.

Algunos miembros de estas bandas se han unido a Jody Stephens, batería original de Big Star, para formar The Music of Big Star, un proyecto que llegará el próximo otoño de gira por España y que actuará en la sala Loco Club de València el 19 de noviembre.

Alineación de lujo

En la alineación de lujo de The Music Of BIG STAR figuran, junto a Jody Stephens, el bajista de R.E.M. Mike Mills, Chris Stamey (The dB’s), Jon Auer (The Posies) y Pat Sansone (Wilco). Los cinco revivirán uno de los repertorios más perfectos de canciones hechas con guitarra, bajo y batería. El de la banda quintaesencial y pionera del power pop (honor que comparten con Badfinger), pero que fue también mucho más que eso.

Porque entre 1972 y 1978 se pusieron en circulación tres discos suyos sublimes, llenos de temas que podían y debían haber sido éxitos, que mostraban un talento exuberante, sin miedo a ser vulnerables y radicalmente honestos, que seducían con aquella desgana tan apasionada (para captar esto último solo hay que fantasear con “Mod Lang”, de su segundo disco, “Radio City”, sonando entre “Casino Boogie” y “Tumbling Dice” en el stoniano “Exile On Main St.”: haz la prueba).

Las influencias

Canciones, las de Big Star, que fundieron las melodías de The Beatles, la finura guitarrera de The Who, las armonías de The Byrds y la energía de The Kinks en un todo en uno. Canciones que capturaron el espíritu de ese pop y lo llevaron hacia el futuro. Escucha “Big Black Car” de su tercer disco, “Third / Sister Lovers” (que salió en 1978, pero se grabó cuatro años antes), e imagínala luego en el lugar de “Radio Cure” o “Reservations” en el álbum “Yankee Hotel Foxtrot” (2002) de Wilco. Bingo.

O ponte “Thirteen”, de su debut largo, “# 1” (1972), y piensa a continuación en “Angeles” de Elliott Smith, que es de 1997. Canciones, las de Big Star, de impacto duradero. Canciones que funcionaron casi como rampa absoluta de lanzamiento, como la brújula de más fiar, de carreras enteras: la de Teenage Fanclub(prueba del algodón, vuelve a escuchar “Bandwagonesque”, del 91), la de The Posies (ídem con “Frosting On The Beater”, del 93).

Flirtear con la grandeza

Canciones que inspiraron homenajes como aquella versión de su “In The Street” que hicieron Cheap Trick y sirvió de sintonía de la serie televisiva “Aquellos maravillosos 70”. O como el tema tributo “Alex Chilton” de The Replacements, lanzado en 1987. Canciones que provocaron confesiones como esta de 1991 de Peter Buck, de R.E.M., otra de sus bandas herederas y fans totales: “Hemos flirteado con la grandeza, pero aún hemos de hacer un disco tan bueno como ‘Revolver’, ‘Highway 61 Revisited’, ‘Exile On Main Street’ o ‘Third’ de Big Star”.

Y sin salirnos de R.E.M., y para cerrar el círculo, Mike Mills (componente del supergrupo The Music Of BIG STAR, recuerda), dijo esto en 2016: “Peter Buck empezó a ponernos su música cuando salíamos juntos allá por el 79. Primero escuché los dos primeros. Pensé que eran perfectos. Si pudiera hacer discos, ese sería el tipo de discos que haría. El tercero me tomó más tiempo para entrar, pero me recompensó con las escuchas repetidas. Lo que hacían Big Star tenía todo el sentido para mí”.