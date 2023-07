El escenario de los Conciertos de Viveros de Valencia volverá a abrir sus puertas mañana miércoles 12 de julio tras unos días de descanso. Lo hará para recibir a una de las formaciones clásicas del pop-rock español: Los Secretos. Durante los próximos días, por los Jardines de Viveros también pasarán Sofía Ellar, Cupido, Jacob Collier y Rodrigo Cuevas. Cabe destacar que estas actuaciones se celebrarán tras la gran acogida que tuvieron la semana pasada intérpretes como Lola Índigo, quien agotó las localidades; Tini, con más de 4.500 espectadores; Miguel Poveda; y M Clan, quienes estuvieron acompañados por Los Enemigos y Ana Curra. Los Conciertos de Viveros forman parte de la Gran Feria de Valencia. Las entradas se pueden adquirir en la página www.concertsdevivers.com.

La plaza de Los Secretos

València siempre ha sido una plaza fuerte para Los Secretos. Tras el recital que dieron en 2018 en el marco de la gira Una vida a tu lado, la banda madrileña volverá al escenario de los Conciertos de Viveros el miércoles 13 de julio para reencontrarse con sus seguidores. Lo harán tras cerrar el tour Recuperando las emociones, durante el cual realizaron más de 100 actuaciones en España y América Latina. Los Secretos llegarán a los Jardines de Viveros en formato de sexteto: Álvaro Urquijo (voz y guitarra), Ramón Arroyo (guitarra), Txetxu Altube (guitarra), Juanjo Ramos (bajo), Jesús Redondo (piano) y Santi Fernández (batería). Ellos tocarán los temas más emblemáticos de la formación y composiciones más recientes. Antes, el público podrá conocer la propuesta del grupo De Rancho, caracterizados por un pop atemporal.

Referencia en México

Un día después, el jueves 14 de julio, será el turno de Sofía Ellar. La cantautora se ha lanzado a la carretera para presentar los temas de su nuevo álbum, Libre, en una gira española que lleva el mismo nombre. El álbum ha supuesto un punto de inflexión en su carrera artística, un paso adelante en todos los sentidos. Además, el disco la está posicionando entre las artistas más destacadas del panorama nacional e internacional, especialmente en México, donde Sofía Ellar empieza a ser una creadora de referencia. Del mismo modo, la vocalista nacida en Londres repasará sus grandes éxitos, con composiciones ya clásicas como “Amor de anticuario”, “Nota en Do” o “Barrer a casa”, y sus creaciones más recientes como “Cuento conmigo” y “Coco y Malibú”.

El pop del siglo XXI

Después de cinco años de trayectoria, Cupido se ha convertido en una de las formaciones más exitosas del electropop español. La unión del trapero Pimp Flaco y la banda Solo Astra ha fascinado al público gracias a su capacidad para absorber, mezclar y procesar melodías y sensibilidades. Ellos lo demostrarán en los Conciertos de Viveros de Valencia el viernes 14 de julio. Su visita servirá para presentar los temas del disco Sobredosis de amor, uno de los trabajos destacados del 2022. Allí se encuentran canciones como “La Pared” (casi 20 millones de reproducciones en Spotify), “Se apagó” o “Santa”, temas que son coreados en todos sus directos. En esta ocasión, los teloneros serán los murcianos trashi, otra de las realidades del nuevo pop estatal.

Fenómeno viral

El sábado 15 está reservado para el londinense Jacob Collier. Este multiinstrumentista y vocalista se convirtió en un fenómeno viral gracias a sus videoclips caseros con versiones de temas clásicos de Stevie Wonder y Michael Jackson, entre otros. Poco después se confirmaba su calidad con dos premios Grammys (ahora ya tiene cinco) y el apadrinamiento por el productor Quincy Jones. “He estado esperando a un joven como él desde hace mucho tiempo, es un absoluto genio. No he escuchado a nadie como él antes, su talento es aterrador”, afirmó Jones. Ese día, la encargada de abrir el escenario de los Jardines de Viveros será la valenciana Elena Játiva. Ella pondrá de largo el disco La insoportable intensidad del ser, repleto de canciones que atraviesan la introspección, el inconformismo y el dolor.

La Romería de Rodrigo Cuevas

Por último, los Conciertos de Viveros serán una de las primeras fechas donde recalará La Romería, la nueva gira de Rodrigo Cuevas. El asturiano ha trabajado para crear un espacio de celebración, de comunión y libre de prejuicios que podremos disfrutar en Valencia el domingo 16 de julio. De esta manera, Cuevas se posiciona como uno de los músicos más interesantes y radicales a la hora de renovar la música tradicional y plasmarla sobre las tablas. El relato, el humor, la crítica, la ironía, la puesta en escena, el vestuario y el juego serán algunos de los elementos que configurarán el espectáculo más animal, extravertido, caliente, bailable, ambicioso, alegre y épico de este agitador folclórico asturiano. Los asistentes también podrán deleitarse con las composiciones de Gabriel Ríos, quien explora en torno a las raíces de su Puerto Rico natal a través del jazz-pop y la canción de autor.