La Rambleta de València arranca su nueva temporada con nombres como los de los actores Rafael Álvarez 'El brujo' y Kiti Manver, el dramaturgo Juan Mayorga, la compañía Yllana --una de sus habituales-- y una exposición dedicada al pintor Joaquín Sorolla.

Se trata de una oferta marcada por la "ilusión y pasión por la cultura" y la "determinación de continuar dotando a la ciudad de una programación ecléctica, de calidad e innovadora". Para ello, ha preparado para el último cuatrimestre del año propuestas de teatro, danza, circo, espectáculos infantiles y familiares, exposiciones, humor, música y pensamiento, destaca el centro cultural.

El centro dará comienzo a la temporada de artes escénicas celebrando con Yllana el 25 aniversario de '666'. La compañía de teatro de humor gestual vuelve a subir al escenario uno de sus grandes éxitos con dirección de David Ottone e interpretada por Fidel Fernández, Juan Ramos, Raúl Cano, Juan Fran Dorado y Jony Elías (en alternancia).

Dentro del festival Russafa Escènica, Rambleta acogerá 'Bestia Sagrada', flamenco electrónico experimental escrito, compuesto y producido por Isabel Do Diego, álter ego del artista andaluz Juan Diego Calzada.

Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla protagonizarán la adaptación teatral de la exitosa película 'El inconveniente', en la que repite su autor Juan Carlos Rubio, aquí también en la dirección, y Bernabé Rico, en esta ocasión como productor.

Por su parte, Ginés García Millán, Daniel Albaladejo y José Luis García-Pérez protagonizarán 'Amistad', una comedia de verdades de Juan Mayorga, en la que se amalgaman la realidad más absoluta, el drama y el clown escondido, dirigida por José Luis García-Pérez y producida por Octubre Producciones y Teatro Español.

La programación escénica también contará con 'Sweet Dreams', creada e interpretada por Alberto Velasco, quien combina danza y teatro en una comedia dramática ganadora del premio Godoff 2022 a mejor espectáculo.

Yllana volverá cargada de humor, ingenio y creatividad para presentar su última producción 'Passport', una idea original propia con dirección artística de Fidel Fernández e interpretada por César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés, Edu Ferres y Estefanía Rocamora (en alternancia).

Mientras, 'La Distancia, cápsulas de memoria' mostrará una mirada a los días de confinamiento mezclando teatro relacional, artes vivas, instalación artística y tecnología. Con dramaturgia de Vera González y Tolo Ferrà, quien también se encuentra al frente de la dirección y video escena, y producido por La Société de la Mouffette y COMA14.

Bernabé Rico estará presente nuevamente con la adaptación y dirección de la versión teatral del libro 'What Happens There', una hilarante historia bajo el título 'Hechos y faltas' que combina magistralmente inteligencia, comedia y actualidad protagonizada por Cristina Marcos, Antonio Dechent y Juan Grandinetti.

La Zarra presentará 'A ti te duele todo lo bueno', una propuesta teatral sobre el amor nacida de su residencia en Rambleta, con texto e interpretación de Guille Zavala y María Guerra, dirección de Guille Zavala y producción de A+ Soluciones Culturales.

Problemas universales

Rafael Álvarez 'El Brujo' se entregará a la versión de Fernando Fernán Gómez de 'Lazarillo de Tormes', para afrontar problemas universales como la marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia a través de esta joya de la literatura.

Asimismo, el centro estrenará 'LAB', de Teatre de l'Abast, una creación colectiva de Victoria Mínguez, Lucía Aibar y Ramón Rodenas que hablará de las mujeres de ciencia, de las científicas silenciadas detrás del nombre de un hombre. Un espectáculo que surge de las residencias de Graners de Creació, fruto de la colaboración de La Rambleta y Espacio Inestable, que se representará en ambos teatros.

La danza clásica y contemporánea también estarán presentes esta temporada: con los clásicos 'El lago de los cisnes' y 'La Bella durmiente', así como con el Festival Circuito Bucles que, en coproducción con La Rambleta, presentará 'Urania Ultra', del Colectivo Venérea, y la muestra final de los talleres 'Re-existencias en movimiento. Cuerpo y territorio', dirigidos a niños y niñas procedentes de distintos entornos sociales y culturales.

Además, el centro acogerá 'Black', una pieza escénica de danza urbana de Oulouy que reivindica la lucha contra el racismo.

Un espectáculo mágico

Llegará un "espectáculo mágico" para todos los públicos, el Gran Circo Acrobático de China con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil.

La programación familiar también contará con 'Un cuento de Navidad', 'Pinocho, el musical de las Navidades' y los mejores conciertos de Rock en Familia.

Por otro lado, la programación expositiva presentará la obra ganadora de la X Beca de Investigación y Producción Artística de La Rambleta 'Más terrible que la bomba de Hiroshima', de Sergio Luna y José Vicente Martín, una metáfora sobre las relaciones personales y el papel del artista como interrogador de la realidad.

Y con motivo del centenario de Joaquín Sorolla, La Rambleta acogerá la exposición 'Sorolla poliédrico', organizada y comisariada por Makma, con trabajos de ilustración experimental en torno a la obra de Sorolla de la mano de alumnas y alumnos de la Universitat Politècnica de València.

El humor vuelve cargado de referentes de la comedia, como Patricia Espejo, Charlee Pee, Ignatius Farray, Andreu Casanova, Dani Fez y Miguel Noguera, entre otros.

Además, contará con los espectáculos de comedia 'No me toques el cuento' y 'Las chicas de la culpa', así como los podcasts en directo 'Concepto sentido' y 'Aquí estamos'.

La temporada también contará con los conciertos de grupos y artistas como Blaumut, Squid, Rozi Plain, Teenage Fanclub, Devendra Banhart, Soleá Morente, The Murder Capital, Luna, Helado Negro, Natalia Jiménez, Marala y El Consorcio, entre otros.

La Rambleta homenajeará a Lou Reed y The Velvet Underground con el festival conmemorativo 'Perfect Days: 30 años sin The Velvet Underground y 10 años sin Lou Reed'.

Además, el centro acogerá el evento de música y moda urbana 'Nonsense party'. Es un sorprendente y rompedor formato audiovisual con una avanzada tecnología llegará para recrear los grandes temas de Mecano con 'Cruz de Navajas, el último Mecano'.

Dentro de Factoría Rambleta, vuelven las jornadas de pensamiento con 'Futuro Imperfecto', producidas por La Rambleta y Jot Down.

Por su parte, 'València se ilustra', producida por La Rambleta y comisariada por Cristina Chumillas, presentará novedades con las que el centro continuará respaldando al sector de la ilustración y al talento emergente en la ciudad.

La Rambleta continuará siendo la sede del acto de entrega de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana y ofrecerá la décima edición de 'The Rocky Horror Picture Show' con una noche muy especial Halloween.

