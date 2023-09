La Universitat de València ha decidido cancelar la edición de este año del festival de mediometrajes La Cabina, que en este 2023 tendría que haber celebrado su decimosexta edición. El certamen, pionero en visibilizar el formato de películas de entre 30 y 60 minutos en España, está organizado por el Aula de Cinema, gestionada por la Fundación General de la UV, cuyo responsable desde hace un año, Luis Pérez Ochando, ha asegurado hoy a Levante-EMV que la intención del Vicerrectorado de Cultura es que regrese el próximo año.

Ajuste de personal

“La Cabina es un festival referente a nivel internacional y es mejor aplazarlo un año y que regrese con toda su integridad a redimensionarlo quitándole secciones”, ha señalado Pérez Ochando.

La principal razón esgrimida por la UV para no celebrar este año La Cabina es económica. “Ha habido en todo el vicerrectorado una reestructuración en la que ha habido que realizar una serie de ajustes y priorizar la estabilidad de personal”, ha indicado el responsable del Aula de Cinema.

Según Pérez Ochando, estos reajustes no han posibilitado “con el personal disponible” organizar la edición de La Cabina que tendría que haberse celebrado el próximo mes de noviembre. En cambio, los reajustes no han afectado ni a los cursos de cine que también organiza el Aula de Cinema con ayuda de la Generalitat, ni el “Word-Frame”, un laboratorio de cortometrajes y mediometrajes para cineastas jóvenes vinculado hasta ahora al festival cancelado.

Una decisión "compleja"

“El Word-Frame es un proyecto europeo en el que se participa con otros festivales y que no se podía suspender porque dejaríamos colgada a mucha gente entre participantes y patrocinadores”, ha justificado Pérez Ochando. En cambio, y según el responsable del Aula de Cinema, cuando se tomó la decisión de no celebrar en 2023 La Cabina, todavía no se había presentado ninguna película al concurso.

“Se ha debatido mucho, muchísimo y ha sido una decisión muy compleja de tomar, pero La Cabina conllea un volumen de trabajo muy intenso y necesita de personal y material con el que ahora no podemos contar”, ha justificado Pérez Ochando.

El pasado año, en La Cabina participaron un total de 23 mediometrajes de 12 nacionalidades diferentes competirán en las secciones Oficial y Amalgama, de los cuales 17 son estrenos en España.