Productora y coordinadora de la Asociación de Guionistas EDAV, Teresa Cebrián, encara sus segundos Premios Berlanga (la gala se celebra el sábado en el Palau de les Arts) como presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, entidad creada desde el Institut Valencià de Cultura (IVC), precisamente para entregar los Goya valencianos.

Comisionada del Ayuntamiento de València para el Año Berlanga (en 2021), la responsable de la Acadèmia se muestra razonablemente satisfecha con el balance de estos catorce primeros meses de gestión del equipo que ganó la elecciones para gestionar la entidad con vocación de agrupar a todo el sector audiovisual valenciano. El número de asociados ha crecido casi un 50%, lo que significa un nuevo paso hacia la autosuficiencia financiera que, a la postre, les daría la independencia. Un objetivo que considera primordial y en el que queda mucho camino por recorrer.

Usted y su equipo tomaron las riendas de la Acadèmia Valenciana del Audiovisual hace 16 meses. ¿Cuántas veces ha pensado en dimitir?

Ninguna. Es pronto. Cuando decides meterte en este lío sabes que como mínimo son cuatro años. Y yo soy una persona muy comprometida. Dimitir, nunca, salvo que hubiera una razón de peso. Y menos en estos momentos.

¿Tiene muchos marrones?

Vivo sepultada por una montaña de marrones.

El objetivo principal con el que se presentaron a dirigir la Acadèmia, nacida desde el Institut Valencià de Cultura (IVC), era conseguir que fuera independiente. ¿A qué distancia está de lograrlo?

Muy lejos, aunque un poco más cerca que cuando llegamos. Una de las cosas que se requiere es tener representatividad y un número suficiente de socios. Y ahí hemos crecido mucho.

Es cierto. Si no tienes autonomía financiera... Obviamente, la Acadèmia es soberana, pero lo ideal sería llegar a autofinanciarnos para ser completamente independientes. Ahora tenemos las cuotas, que cada vez somos más, y tenemos la subvención del IVC, con tres ejes: dinero para los premios, para tener una estructura mínima que permita desarrollar nuestro proyecto y para promover el audiovisual valenciano fuera de casa, que esto es nuevo. Contamos, además, con algún patrocinador privado para la gala. No al nivel que querríamos, pero poco a poco. El Ayuntamiento de València también colabora en unas jornadas.

¿Cuánto han crecido en número de socios?

En un año hemos aumentado el número de socios en un centenar. Estamos en 360-370.

¿Cómo han quedado ustedes en el presupuesto de 2024?

En el anteproyecto de ley se propone la misma cantidad que en 2023. Es solo una propuesta, puede haber cambios. Luego, cuando sea definitivo, tendremos que sentarnos con los responsables porque esto se desarrolla a través de un convenio que determina las obligaciones.

En todo caso, siempre pueden organizar una novillada para contentar al vicepresidente Barrera e incrementar las ayudas

De momento no sabemos cuáles son las intenciones. No hemos hablado con los responsables, que nos deberán decir cuál quieren que sea nuestra línea de trabajo con ellos. Somos soberanos, y si tenemos que reducir nuestro tamaño, lo reduciremos.

¿Con un presupuesto tan discreto (84 millones), puede À Punt cumplir la misión de ser locomotora de la industria audiovisual valenciana?

Puede cumplir muy relativamente. À Punt debería tener un presupuesto mucho mayor, debería hacerse una apuesta fuerte y decidida por nuestra televisión pública. Una de las primeras patas de cualquier producción es la tele, eso da recorrido a los proyectos para encontrar coproducciones y financiación. Y está también la visibilidad, las ventanas que abre. Nuestra televisión lo hace en la medida que puede, que es poco porque está infrafinanciada, muy por debajo de lo necesario. Es necesaria una apuesta clara, política y contundente de apoyo a nuestra televisión pública para que tire del sector.

El sector audiovisual comprende cine, TV, videojuegos...¿Qué ámbito está más desconectado de la Acadèmia?

Los videojuegos. Aunque hemos hecho contactos y tenemos localizadas a las personas que están trabajando en esa parte de la industria. Se hacen cosas interesantes internacionalmente, pero como Acadèmia no hemos llegado a ese sector. Faltan también jóvenes, aunque estamos creciendo y el nuevo galardón que premia a los jóvenes ha sido un aliciente.

¿A ustedes no les pasa como a los periodistas, que como somos artistas y no trabajadores, no nos apuntamos a nada que defienda nuestros intereses laborales?

Nooo, que va. Nuestro sector es muy activo en el asociacionismo. Quizás sea parte del problema. La gente de la Acadèmia está en la Academia del Cine Español, y en una asociación de productores, guionistas, actores... Al final han de asumir tres o cuatro cuotas y es un esfuerzo porque es un sector precario.

Otro propósito cuando llegaron era promover la profesionalización de la Acadèmia y la formación

Vamos dando pasos. Estamos en contacto con las universidades y hemos mantenido reuniones para determinar la formación necesaria, planes universitarios. Hemos hablado con la Universitat de València, con la UJI de Castelló... Estamos siendo por ahora órgano asesor de necesidades formativas, ya que la Acadèmia reúne todas las especialidades que forman parte de una producción.

Tener a todos los subsectores bajo el mismo paraguas (productores, actores, guionistas...), ¿no genera problemas por tener intereses distintos?

No necesariamente. Es cierto que hubo dudas de si no nos solaparíamos con el trabajo propio de las asociaciones, pero ha quedado claro que la Acadèmia es otra cosa, es la casa común de un sector tan atomizado como el audiovisual. Hemos puesto en marcha comisiones de especialidades, grupos de trabajo.

¿Tienen acuerdos con las plataformas de streaming?

Cada asociación es la que ha de trabajar según sus necesidades. Nosotros cerramos un acuerdo con Filmin. Ahí tenemos la colección de las producciones nominadas y premiadas en los Berlanga.