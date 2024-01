La Filosofía no es aburrida y, mucho menos, está pasada de moda. Puede ser divertida, entretenida y está detrás de todo en esta vida... también del cine. Esto es lo que afirma David Berlanga (1994), profesor de esta disciplina en Secundaria que acaba de publicar "¿Qué filosofía estás viendo?" (Europa Ediciones, 2023). La obra junto a los maestros de la Filosofía estudiados generación tras generación —Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche y Ortega y Gasset— y los relaciona con películas de diferentes décadas también conocidas por todos.

Como explica, ¿Qué filosofía estás viendo? nace de un curso docente en el que pretendían aproximar la Filosofía y el cine a los estudiantes de 17 años. «Era un buen tema y, por mi cuenta, fui extendiéndolo y ampliándolo tanto que nos dimos cuenta de que de ahí podía surgir algo publicable», apunta este docente, que siempre ha sido aficionado a la Filosofía y al cine. Ahora, ese trabajo ve la luz con la editorial Europa Ediciones y hoy será presentado en València, en la librería Vuelo de Palabras, a las 18:30 horas.

En el libro, Berlanga ha hecho una selección de cuatro películas y dos sagas, que son 'Están vivos', las de 'Star Wars', 'Origen', las primeras de 'Spider-Man', 'El club de la lucha' e 'Interestellar'. «'Están' vivos se puede relacionar con Platón, a través del mito de la caverna, porque se ve cómo nos puede engañar la sociedad y el protagonista ve la realidad a través de sus gafas. 'Star Wars' es la ética de Aristóteles, porque los jedi son tranquilos e imperturbables, y buscan la virtud y el bien común. En 'Spider-Man' está la ética de Kant, porque sin querer se ve obligado a ser un héroe y sabe que es un deber; 'El club de la lucha' está relacionado con Nietzsche, a través del nihilismo y de querer romper ese vacío y estilo de vida moderno; mientras que Interestellar tiene relación con la filosofía de Ortega y Gasset y la reflexión de hasta dónde puede llegar la capacidad humana de desarrollar la tecnología», detalla el autor, que ha crecido entre Venta del Moro y Casas de Moya.

Que los lectores reflexionen

Con "¿Qué filosofía estás viendo?", su primera obra, Berlanga pretende «llegar al público al que tal vez le dé miedo la Filosofía y a través del cine podrá ver que no es algo tan oscuro o cerrado como parece, que no debe asustar. La consumimos diariamente sin problemas, pero no nos damos cuenta, por eso este libro intenta hacer ver que la filosofía está casi detrás de cualquier construcción social».

Además, también espera que después de la lectura del libro —que es un trabajo de filosofía comparada con el séptimo arte—, los lectores «sean ellos mismos los que analicen en otras películas qué hay o qué ven de filosofía». Asimismo, añade que el título «es también una invitación al lector a reflexionar sobre aquello que vemos, leemos, consumimos, hablamos y pensamos».

En el libro, en el que ha hecho una selección personal de los filmes, también subyace la idea de «actualizar a los autores» hasta hoy en día y de divulgar su obra, como hace en las clases que da en el IES Doctor Peset Aleixandre de Paterna. También a través de su canal de YouTube llamado FiloPOP, donde comparte píldoras de filosofía e invita a la reflexión.

«La filosofía no siempre se ve a simple vista, pero está a la base de gran parte de las cosas que pensamos y somos», resume. Desde la antigüedad hasta la moderna actualidad.