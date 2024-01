El Minerva International School es uno de los institutos más exclusivos de Europa, al que acuden los hijos de los billonarios para obtener el título de Bachillerato. Sin embargo, la imagen del centro se verá ensuciada tras la muerte de varios alumnos. Aunque el inicio es muy similar a la serie "Élite" (Netflix), este es el inicio de "Sugar" (Alfaguara), el nuevo 'thriller' juvenil de la valenciana Arantxa Comes, que acaba de ser publicado. "Yo estaba muy enganchada a 'Élite', que se convirtió en una de mis series preferidas. Mi libro es una especie de mix entre esta serie donde los personajes siempre están de fiesta y 'Alguien está mintiendo'", explica la autora, quien reconoce que "hay muchas obras que se parecen entre sí".

Sin embargo, la escritora ha intentado distanciarse de ambas ficciones a la hora de crear su obra y sus personajes. "He intentado respetar ambas obras, pero me parecían historias apasionantes, ya que todos los componentes las hacían todavía más trepidantes", indica.

Aunque Comes ya ha publicado varios libros como "La tierra de la traición" o "Nunca será como siempre", "Sugar" es su primer "thriller" juvenil. Sin duda, no será el último. "Es un género que me gusta leer mucho y me encantaría que hubiese una segunda parte, aunque no quiero encorsetarme en ningún género", afirma.

La escritora, graduada en Comunicación Audiovisual y con un máster de Creación Literaria, siempre tuvo vocación por este oficio. Sin embargo, creyó que no era posible dedicarse a ello. A los doce años empezó a escribir su primer relato. "Lo escribí a mano, luego la pasé a ordenador y me salían casi 300 hojas. Me gustaban tanto los libros que me aprendí de memoria un cuento que me contaba todos los días mi madre", indica. La valenciana quería dedicarse a una profesión artística. Explica entre risas: "Quería dedicarme a algo artístico, pero no sabía. Quería ser actriz, que tampoco sabía cómo se llegaba ahí".

Con 22 años publicó su primera novela, aunque anteriormente se había presentado a concursos de relatos, donde había resultado finalista o ganadora. En 2017, logró empezar su andadura en la literatura juvenil de fantasí con la trilogía "El don de la Diosa".

Aunque existe una gran competencia en el panorama literario, sobre todo con el auge de las nuevas plataformas, reconoce que hay que saber mantenerse en el sector. "Vas creciendo poco a poco. Todo va muy rápido y hay muchas formas de publicar, pero tenemos que saber buscar y encontrar nuestro camino", indica. En su caso, intenta mantenerse activa en redes sociales, donde incluye contenido extra -dibujos o vídeos- de sus relatos.