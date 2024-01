Quedan pocas horas para conocer quiénes serán los cuatro primeros candidatos que participarán en la final del Benidorm Fest el próximo sábado, que se celebrará en en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Esta noche actuarán los primeros semifinalistas, de los cuales sólo cuatro se clasificarán para el próximo sábado. Concretamente, será el turno de Lérica con "Astronauta", Noan con "Te echo de -", Sofía Coll con "Here to stay", Mantra con "Me vas a ver", Miss Cafeína con "Bla, Bla, Bla", Quique Niza con "Prisionero", Angy Fernández con "Sé quien soy" y Nebulossa con "Zorra".