The Pretenders regresa a València 20 años después

The Pretenders regresa a València veinte años después para actuar en el nuevo ciclo Nits Voramar, que tendrá lugar entre el 16 y el 22 de junio en el Auditorio Marina Norte de La Marina de València. Al cartel se suman Seguridad Social y Rozalén. Concretamente, The Pretenders y Seguridad Social actuarán el domingo 16 de junio. Por su parte, Rozalén actuará el 21 de junio junto otro artista que todavía no está confirmado.

El regreso de una leyenda

La banda de rock alternativo The Pretenders actuó por última vez en València el pasado 2003 y en 2009 lo hizo en Benidorm. El grupo fue formado en 1978 en Inglaterra por la inconfundible cantante y guitarrista estadounidense Chrissie Hynde.

El álbum debut homónimo de The Pretenders fue lanzado en 1980, presentando éxitos como “Brass in Pocket” primer gran “hit” de la banda, convertido ya en un clásico, que alcanzó el número uno en las listas de Reino Unido. La carrera de la banda siguió ascendiendo con algunos éxitos indiscutibles como “Back on the Chain Gang”, “I’ll Stand by You” o “Don’t get me wrong”. Chrissie Hynde destaca no sólo como una virtuosa compositora y vocalista, sino también como una figura influyente en la escena musical, reconocida por su estilo único y su habilidad para fusionar el rock con influencias diversas.

Este año, The Pretenders se embarca en una gira mundial donde, además de presentar canciones inéditas incluidas en el álbum Relentless, repasará algunos de sus éxitos.

Viaje al pasado

José Manuel Casañ, líder del grupo Seguridad Social, se une de nuevo con la formación que grabó el mítico álbum Introglicerina para rendirle un merecido homenaje. José Manuel Casañ (voz), Cristóbal Perpiñà (guitarra), Emilio Doceda (bajo) y Julián Nemesio (batería) rescatan sus canciones para dar forma en directo a este disco arriesgado para su época e imprescindible.

Ellos abrirán la jornada del 16 de junio en Nits Voramar con una actuación previa al show de The Pretenders.

Nuevas canciones de Rozalén

Con cinco trabajos publicados, tres Discos de Oro, tres de Platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, tres nominaciones a los Latin Grammy o la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, Rozalén se ha convertido en una artista destacada dentro del panorama nacional.

Además, es una importante activista social, que intenta defender con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Sobre el escenario, siempre está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. De esta manera, defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.