La Comunitat Valenciana pierde posiciones en la industria de los conciertos

La Comunitat Valenciana está perdiendo posiciones en la carrera de la música en directo en España. Según los datos de facturación recogidos en el anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM) publicado la pasada semana, la de València ha pasado en un año de ser la tercera provincia que más dinero recaudó en conciertos y festivales a la séptima. Entre 2022 y 2023 le han adelantado Murcia, Sevilla, Vizcaya y Málaga y siguen por delante Madrid y Barcelona.

A nivel autonómico, la valenciana aún es la cuarta comunidad que más facturación neta logra por ventas de entradas, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía. Los 40,99 millones embolsados en Valencia, Castelló y Alicante durante 2023 supusieron el 7 % del total de lo que se recaudó en el conjunto de España. El incremento respecto al año anterior fue del 18 %.

Eso sí, en 2019, justo antes de la pandemia del coronavirus, la Comunitat Valenciana era la tercera potencia autonómica en música en vivo y los 58,9 millones de euros facturados aquel año supusieron el 15 % del total de todo el Estado.

Una mejoría debajo de la media nacional

Esto ocurre en un año, el de 2023, en el que, tal como destaca la APM, el sector de los conciertos y festivales en España obtuvo su registro histórico de facturación con casi 579 millones de euros. La industria volvía así a batir el «récord» de 459 millones recaudados en su ejercicio anterior, con un incremento de ingresos del 26 %, y encadena un ciclo constante de crecimiento desde 2014 (173,5 millones), con la salvedad del parón en seco de los años de la pandemia.

Lo cierto es que tanto la Comunitat Valenciana en general, como València en particular (o la provincia de Alicante, pero no la de Castelló, que ha perdido facturación), también han experimentado en 2023 una mejora en la facturación respecto al ejercicio anterior.

Falta de fuelle tras la pandemia

La facturación neta de los conciertos y festivales en la provincia de Valencia el pasado año fue de 19,58 millones frente a los 16,04 de 2022. Pero ha sido un crecimiento mucho menor que el de otras provincias, de tal forma que los propios promotores consultados por este periódico no dudan en señalar que a la industria valenciana de la música le está costando más que a otras recuperarse de los efectos de la pandemia.

¿Cuáles son las razones que han llevado a esta situación? Desde la asociación de promotores musicales valencianos Musicapro CV, apuntan primero que esta pérdida de posiciones de València respecto a otras ciudades puede deberse a los conciertos multitudinarios «puntuales» que no han pasado por aquí.

Sin grandes giras internacionales

La cuestión entonces es por qué esos conciertos puntuales no pasan por aquí, por qué en 2023 las giras y actuaciones españolas de Coldplay, Harry Styles, Bruce Springsteen, The Weeknd, Guns’n’Roses, Rammstein, Robbie Williams o Beyoncé no hicieron parada en València.

Una de las razones principales, a la que también apunta Musicapro CV es que la ciudad no cuenta con un recinto a cubierto o al aire libre para acoger conciertos de este calibre. València tendrá a partir de 2025 un espacio como el Roig Arena que sí podrá celebrar eventos musicales de hasta 20.000 espectadores. Pero seguirá faltando un gran espacio al aire libre con las prestaciones que tiene la Cartuja en Sevilla, el Estadi Olímpic en Barcelona o el Wanda y próximamente el Bernabeu en Madrid.

Limitaciones administrativas

València organiza actuaciones y festivales de hasta 20.000 personas en la Marina Sur y la Ciutat de les Arts. Pero, como también advierten los promotores, las administraciones han limitado el número de conciertos en estos espacios (a uno por semana en la Marina) que, además, no están habilitados para un público multitudinario, lo que aumenta el coste de organizar este tipo de espectáculos.

Musicapro ya se ha reunido tanto con los representantes del ayuntamiento y de la Generalitat para trasladarles la necesidad de buscar soluciones a esta situación y evitar que la industria musical valenciana siga perdiendo posiciones en un sector en el que las grandes multinacionales cada vez tienen más fuerza.

El festival más multitudinario

Desde 2016 la Generalitat está impulsando, a través de la Agencia Valenciana de Turismo, la marca de la Comunitat Valenciana como el territorio por antonomasia para disfrutar de los festivales. Y de alguna manera, sigue siendo así. La lista del anuario de APM con los diez festivales que más público reunieron en 2023 está encabezado por el Arenal Sound celebrado en Burriana, al que asistieron unos 300.000 espectadores en seis días. Y en quinto lugar está el FIB, que reunió a 180.000 personas en cuatro días.

Ahí acaba el número de festivales valencianos en el Top 10 aunque, tal como señalaban ayer desde Musicapro, resulta sorprendente que no aparezca el Rototom, ya que suele estar muy por encima de los 76.000 espectadores que por ejemplo tiene el Cruïlla, que es el festival que cierra la lista.

De los que se celebran en València, no encontramos ni Les Arts ni el Big Sound que, aunque agotan entradas, lo hacen durante menos días que el resto. No aparece tampoco ningún nombre valenciano en la lista de los diez festivales «de ciclo» con más espectadores, aunque, como también indicaban ayer los promotores, el hecho de que no estén los conciertos de Viveros de València podría deberse a que forman parte de un programa festivo que va más allá de la música.

Valencia VLC festival Bigsound segunda jornada concierto de Beret / Francisco Calabuig

Suscríbete para seguir leyendo