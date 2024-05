La Academia dedica los premios a Lola Gaos tras no poder usar el nombre de Berlanga

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual ha decidido que los antiguos Premis Barlanga se llamarán Premis Lola Gaos. La decisión, que ha sido aprobada esta tarde en la asamblea general anual de socios y socias, se ha producido después de que la asociación de Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EAVF) -compuesta por Productors Audiovisuals Valencians, AVEDIS, Asociación Valenciana de Empresas Productoras de Animación y Asociación de Empresas de Servicios del Audiovisual Valenciano- decidiera a finales de febrero no ceder a esta entidad la marca "Premis Berlanga" para hacer referencia a los galardones que se entregan anualmente a los profesionales valencianos del sector audiovisual.

Como ya anunció este diario, la AVAV intentó formalizar la cesión de la marca, pero, según explicaba la presidenta de la academia, Teresa Cebrián, "consideraron que era más oportuno esperar al desarrollo de acontecimientos que permitan la adopción de la medida más adecuada y correcta para mantener el nombre".

Tras la negativa, la AVAV abrió una consulta a todos sus socios y socias para buscar otra alternativa en esta nueva etapa, en la que, además, tampoco cuentan con ayudas públicas para la realización de esta gala, en la que el Institut Valencià de Cultura había colaborado en otras ocasiones, aunque, en sus palabras, "existe una buena relación y un diálogo constante". "Lo importante ahora es seguir adelante en el proceso de reforzar la institución y garantizar una base sólida con la mirada puesta en el futuro", ha señalado la presidenta, quien ha reivindicado que "no podemos depender de otros, menos aún con nuestra propia marca, sin saber si se podrá utilizar o no y hasta cuándo. Hemos de pensar en la institución y, sobre todo, en las próximas generaciones, en el futuro de la Academia, que esperemos tenga una vida muy larga. Es responsabilidad nuestra dotarla de una marca que sea enteramente nuestra para siempre”.

Sin duda, la elección de Lola Gaos no ha sido en vano. "Contemporánea de Berlanga, fue una de las grandes actrices del cine, la televisión y el teatro español. Fue una mujer tremendamente culta, una intelectual que trabajó con los más grandes del cine y de la escena española", recalca la presidenta. En palabras de Cebrián, "su aspecto físico y su voz, tan áspera como reconocible, condicionaron su carrera como actriz, encarnando fundamentalmente personajes desgarrados y mayoritariamente secundarios, pero esto no le impidió gozar de mucho prestigio y ser también muy querida por el gran público. Nos parece que dar su nombre a nuestros premios es una manera de recuperar a esta gran profesional valenciana y poner en valor su figura”.

Nueva edición en 2025

La séptima edición de los Premis Lola Gaos se realizarán a principios de 2025 coincidiendo con el calendario de premios del resto de academias de España para, según la presidenta, "dar un respaldo y una visibilidad mayor a las producciones valencianas nominadas para otros premios como los Gaudí o los Goya". Concretamente, la recepción de candidaturas se iniciará en junio de este año. Así, la entrega se desplaza un mes y medio respecto a las otras ediciones. "Como no tenemos subvenciones, no tenemos que pensar en los plazos. Por eso, hemos creído que era más conveniente realizar la gala a principios de 2025", ha expresado Cebrián.

Entre las novedades, la academia ha anunciado que realizará un homenaje a Juli Mira en la próxima edición de Cinema Jove con la presencia de familiares y amigos. "Hemos escogido este marco para dar a conocer las figuras veteranas más relevantes del audiovisual valenciano a las generaciones más jóvenes para que no se pierda su memoria".

A pesar de la falta de ayudas, la AVAV vive uno de sus mejores momentos con la incorporación de más de un centenar de socios durante el último año. En este sentido, la academia alcanza ya los 400, lo que, en palabras de la presidenta, "supone un incremento de más de un 30 %". "Esto demuestra la importancia de la academia y nos da valor y legitimidad", ha concluido.