Un projecte musical desenvolupat íntegrament per dones, des de la direcció, la composició, la interpretació i la gestió, així és la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). La formació, posada en marxa en 2015 amb l’objectiu de donar veu a les dones en l’àmbit musical, silenciades durant segles, ha tornat a l’activitat aquest cap de setmana.

Ho ha fet estrenant-se sota la direcció de Norma Comes, que va ser elegida el passat mes de gener per la junta directiva de la Federació per a estar al capdavant de la banda en la temporada 2022, prenent el relleu d’Inma Mateu, qui ha dirigit la formació l’any 2020 i 2021. Així, emmarcat en el pla de treball i assajos, la Banda Simfònica de Dones es troba reunida aquest cap de setmana del 19 i 20 de febrer i farà el propi el següent, el 26 i 27 de febrer en l’Alqueria Julià – Casa de la Música, seu de la FSMCV, per a realitzar una trobada pedagògica.

La plantilla de la Banda Simfònica de Dones ha sigut renovada per a adaptar-se a les circumstàncies especials derivades de la pandèmia. Actualment està integrada per més de 55 músiques procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 18 i els 56 anys, amb una presència destacada d’estudiants i amateurs, la qual cosa posa de manifest el valor formatiu d’aquest projecte.

Dos concerts en clau femenina

La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV inicia la seua temporada en directe amb un doblet de concerts per a arrancar el mes de març. La formació actuarà els pròxims 5 i 6 de març a Sant Mateu i Morella, respectivament. Així, el primer cap de setmana de març la formació oferirà la seua primera actuació pública. El dissabte 5, a les 18.00 hores, serà l’auditori de Sant Mateu l’escenari triat per a presentar aquesta nova temporada, i el diumenge dia 6, a les 12 hores, es farà el propi en el recinte firal de Morella.

Els concerts, com és habitual en la Banda Simfònica de Dones, comptaran amb un repertori que perseguirà posar en valor la figura de la dona en la música, especialment en aquesta ocasió, en l’àmbit de la composició. D’aquesta manera, la primera part estarà formada per obres compostes íntegrament per dones: dos obres de Shelley Hanson, com són ‘Patapan’ i ‘Elegy for Albinoni’, seguides de ‘La Odisea’, obra per a banda simfònica de la jove compositora valenciana Sara Galiana Sola (València, 1989), i el pasdoble ‘A la Local’, compost per la directora de la formació i compositora, Norma Comes Vidal. La segona part del concert estarà integrada per obres on la dona compta amb un destacat paper protagonista, com és el cas de ‘A movement for Rosa’, de Mark Champhouse, i ‘Rubicon’, de Bert Appermont, que comptarà amb la col·laboració de les sopranos Yasmina Müller i Marian Torres.

A més, en el marc del concert s’entrenarà el pasdoble de ‘De banda a banda’, obra guanyadora del primer concurs de pasdobles del programa de ràdio homònim, de àPunt Media. La peça guarda una rellevància especial ja que la compositora, Andrea Picó Font (València, 1984), és al seu torn, percussionista de l’actual formació de la Banda Simfònica de Dones.

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, «aquesta temporada de la Banda Simfònica de Dones és molt especial, ja que suposa tornar a reunir la formació, després d’aquests mesos tan durs de pandèmia, en un projecte important i necessari, desenvolupat íntegrament en clau femenina i en el qual posarem el focus en aquesta ocasió en joves compositores valencianes».