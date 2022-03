Depedro, El Diluvi, Anni B. Sweet, Juan Perro i Nacho Vegas «A la llum de la lluna»

El monestir de Sant Miquel dels Reis de València acollirà la tercera edició del cicle de concerts ‘A la llum de la lluna’ que enguany comptarà amb la participació de Depedro, El Diluvi, Anni B. Sweet, Juan Perro i Nacho Vegas. Les actuacions tindran lloc tots els divendres del mes de maig i el primer de juny a les 22:00 hores.

‘A la llum de la lluna’ va néixer el 2020 amb l’objectiu d’oferir una proposta musical de qualitat per a tots els públics, amb actuacions a l’aire lliure en un espai patrimonial i històric únic com és el monestir de Sant Miquel dels Reis. En tres edicions s’ha consolidat com una de les convocatòries musicals més destacades en l’agenda cultural valenciana.

Depedro obrirà el cicle el divendres 6 de maig. Jairo Zavala arribarà a San Miquel dels Reis per presentar el seu últim treball, ‘Máquina de piedad’. Com és habitual, el repertori de l’àlbum destil·la sonoritats d’Amèrica Llatina, Àfrica, el Mediterrani o els Estats Units. D’altra banda, les lletres han sigut escrites des d’una humanitat sincera i empàtica. Es tracta de la primera ocasió en què podem escoltar noves cançons de Depedro després d’’El pasajero’ (2016), sense comptar l’àlbum infantil ‘Érase una vez’ (2019).

Una setmana més tard, el dia 13, serà el torn del grup El Diluvi. Aquest sextet nascut a la comarca de L’Alcoià fa més de deu anys ha sabut combinar elements de la música tradicional i el folk valencià; estils populars d’altres latituds (cúmbia, reggae, rumba); i ritmes més actuals per crear un «mestissatge mediterran» que ha fet ballar persones de les procedències més diverses. Així mateix, les seues cançons han esdevingut altaveu de diferents col·lectius, especialment de la lluita feminista. Aprofitarà per posar de llarg el disc ‘Present’, publicat el mes de gener passat.

El 20 de maig, el públic podrà gaudir de les composicions d’Anni B. Sweet. La seua música presenta registres molt versàtils i està marcada per la seua gran veu i una creativitat que li permet transitar per diferents gèneres: el folk íntim, el pop, el soul dels 60, la new wave dels 80 o el rock i la psicodèlia dels 70.

El quart concert tindrà lloc el dia 27 de maig: Juan Perro. Estrenarà a València ‘Libertad’. Ho farà en format de duet amb la companyia del guitarrista Vicenç Solsona. És un instrumentista bregat en els estils populars i jazzístics estatals i internacionals i provinent del Taller de Músics de Barcelona. En aquesta institució també va fer classes Joan Vinyals, guitarrista que va acompanyar Santiago Auserón fins a la seua mort el mes de gener passat. El nou àlbum de Juan Perro es nodreix de les múltiples tradicions de la nostra música popular.

Nacho Vegas s’encarregarà de tancar l’escenari de Sant Miquel dels Reis el divendres 3 de juny. Presenta ‘Mundos inmóviles derrumbándose’, que va veure la llum el mes de gener passat.

El cicle de concerts és gratuït i les entrades s’han de descarregar en laweb i com en les edicions anteriors, el cartell ha sigut dissenyat per Paco Roca, Premi Nacional del Còmic.

