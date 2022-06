L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha fet públic el veredicte dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Enguany els guardons presenten novetats: es donen a les millors obres d’autors en llengua catalana publicades durant el 2021. S’atorguen en les modalitats d’assaig, narrativa, teatre, infantil, juvenil i traducció, a més a més del premi a la difusió i l’homenatge a una trajectòria.

En la modalitat d’assaig ha estat guardonat Hi ha un país on la boira (Tushita), de Gemma Gorga, per l’oportuna reflexió sobre la societat actual i per aconseguir transformar la seva estada a San Francisco en una reivindicació de la lectura.

El premi de narrativa l’ha rebut Els dies bons (Bromera), d’Aina Fullana, «pel mèrit literari del relat, narrat a tres veus, en primera persona, centrat en el drama personal i familiar viscut a l’entorn d’un pare drogadicte».

El guardó de teatre ha estat per a Negatius (Comanegra-Institut del Teatre), de la dramaturga Sílvia Navarro. El jurat n’ha valorat la construcció dramàtica, el joc de veus i «la reivindicació de la figura i l’obra de Gerda Taro i l’exploració de la relació passional entre dos personatges escindits entre la vida i la passió per la fotografia.»

Marta Nin, autora de la traducció de I del cel van caure tres pomes (Comanegra) de Nariné Abgarian, ha estrenat el palmarès del premi de traducció. El jurat n’ha valorat la qualitat de la traducció i l’originalitat de la proposta procedent d’una cultura minoritzada.

En la modalitat de literatura infantil s’ha guardonat El llenguatge secret (Edebé), d’Anna Manso, «per la qualitat literària i el domini narratiu» així com pels valors positius que demostra.

El premi de juvenil ha estat per Pantera (Animallibres), de Coia Valls, «per la seva qualitat literària i per l’estil àgil i directe amb què es basteix una aventura de misteri que desemboca en un viatge trepidant».

A més a més, la Junta de l’AELC al País Valencià ha decidit atorgat el Premi de difusió de la literatura catalana a l’Espai Joan Fuster, per la seva tasca, i que Anna Montero sigui l’escriptora homenatjada. És poeta i traductora de Baudelaire i Guy de Maupassant, entre d’altres.

Acte a la Benefiència

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana organitza l’acte de lliurament dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians en una vetllada amb l’actuació musical d’Alba Asensi (arpa) i Andrés Belmonte (flauta) al Centre Cultural La Beneficència (Carrer de la Corona, 36). L’entrada és gratuïta.

Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians (PCEV) van ser instituits per l’Associacío d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) l’any 1991 «per tal de fomentar la literatura en català al País Valencià».

La nova etapa vol mantenir plenament la continuïtat de la seua trajectòria i adscripció valenciana, motiu pel qual tots els membres del jurat de 2022 han estat autors valencians, i alhora es vol projectar sobre el conjunt de l’àrea lingüística, per això s’han obert a qualsevol obra en llengua catalana publicada l’any anterior.

Aquesta renovació comportarà també una major difusió i projecció dels premis, gràcies a la col·laboració de la Institució Alfons el Magnànim, amb una gira de presentacions de les obres guardonades arreu del territori.