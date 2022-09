L’oferta de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Fundació de la Universitat de València per a l’any acadèmic 2022-2023 que consta de quatre cursos especialitzats sobre art i matèries afins. A diferència dels últims anys, les formacions tindran majoritàriament caràcter presencial.

Els cursos se celebraran entre els mesos de novembre de 2022 i març. La setena edició d‘English for art historians’ és el primer dels cursos que s’ofereix i que comença el pròxim 4 de novembre. Impartit pel professor del departament d’Història de l’Art Jorge Sebastián Lozano, la docència i participació es farà tota en anglés en un nivell B1.

Rubén Pacheco Díaz oferirà la novena edició del curs ‘Planificació de projectes expositius’, que comença el 14 de novembre.

‘Mediació cultural: acció social a través de les pràctiques artístiques’ es desenvoluparà del 20 al 24 de febrer de 2023. Aquesta huitena edició estarà impartida per l’educadora social i experta en artteràpia transmodal Elizabet Català Collado i per la mediadora cultural Elisa Martínez. Finalment, la cinquena edició del curs ‘Introducció al mercat de l’art’ s’iniciarà el 21 de març impartit per la consultora d’art i agent cultural Amparela Benlliure, i serà l’únic que s’oferirà en línia.