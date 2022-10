El cantant d’Almeria Tomatito, considerat el millor ambaixador de l’art de la guitarra en el món, és l’encarregat d’obrir el cicle ‘Les Arts és Flamenc’ d’aquesta temporada amb l’espectacle ‘Viviré’, que presentarà dissabte que ve 5 de novembre a les 20.00 hores a l’Auditori de Les Arts.

El guanyador de cinc premis Grammy ha tocat en espais tan emblemàtics com el Carnegie Hall i el Royal Albert Hall, i ha acompanyat ‘cantaors’ de la talla de Camarón de la Isla, amb el qual va viatjar per escenaris de tot el món durant quasi vint anys i amb qui comparteix un dels Grammy que té.

L’espectacle ‘Viviré’, que reivindica el llegat del seu amic Camarón, té el mateix nom que la buleria que donava títol al disc que el llegendari ‘cantaor’ va publicar en 1984, i que comptava amb la col·laboració del mateix guitarrista d’Almeria i del consagrat Paco de Lucía.

En el seu concert a Les Arts l’acompanyen, com a artistes especials invitats, Juan Rafael Cortés Santiago ‘Duquende’ i Antonio Reyes, les veus dels quals amaguen matisos del mític ‘cantaor’ al qual homenatgen. A més del seu propi fill, José del Tomate, com a segona guitarra, l’espectacle compta amb cors i palmes a càrrec de Morenito de Illora i Santiago Cortiñas, i amb Israel Suárez ‘Piraña’ en la percussió.

Junts interpretaran peces conegudes per als amants del gènere, com ara ‘Leyenda del Tiempo’, ‘Two Much’ o ‘Bulería de la Pluma’, entre altres molts temes que formen part d’aquest programa que ha collit tant èxit de públic com de crítica.

El preu de les entrades per a veure Tomatito a l’Auditori se situa entre 28 i 40 euros. Les localitats es troben ja disponibles en la pàgina web de Les Arts: www.lesarts.com.

L’Auditori i el Teatre Martín i Soler repeteixen aquesta temporada com a principals escenaris per al quart cicle que Les Arts dedica a la riquesa i diversitat del ‘cante jondo’. Tot això a través dels seus principals referents en l’actualitat: des de les estreles més consagrades als intèrprets amb més projecció.

El Palau de les Arts proposa un atractiu cartell en ‘Les Arts és Flamenc’, que comptarà amb primeres figures del gènere com: Pedro ‘El Granaíno’, el pròxim 10 de desembre; Marina Heredia, el 24 de febrer; José Cortés ‘Pansequito’, el 30 de març’, i Alba Molina, el 19 de maig.

La resta de les actuacions del cicle de flamenc, que tindran lloc al Teatre Martín i Soler, tenen un preu únic de 30 euros.