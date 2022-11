La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha organitzat un taller infantil per a divulgar la figura de la intel·lectual Carmen Alborch entre els més joves. ‘Un vestit per a Carmen’ és una activitat familiar dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys, que farà que els més xicotets puguen conéixer la figura de Carmen Alborch a través de la seua faceta menys coneguda: la de ser una gran defensora i ambaixadora de la moda espanyola, ja que per a ella la moda era una extensió de la personalitat i la va utilitzar per a diferents fins.

El taller es desenvolupa al monestir de Sant Miquel dels Reis, on precisament roman oberta l’exposició ‘Paraula de Carmen’, amb documents sobre les paraules escrites o pronunciades al llarg de la seua trajectòria pública. L’activitat es realitza durant un matí, d’11 a 13 hores, és gratuïta i requereix inscripció prèvia en el telèfon 96 3874002. Els dies són 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de desembre. Les sessions dels dissabtes seran en castellà i les sessions de diumenge, en valencià.