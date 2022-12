«La Muixeranga d’Elx pot aportar una riquesa cultural i lingüística importantíssima a la ciutat»

Els Casals Jaume I d’acpv han estau clau en l’aparició d’algunes muixerangues (Sueca, la Safor o Castelló); Elx també n’és un exemple. Però, com naix el projecte?

El mestre de la Muixeranga de les Valls del Vinalopó, Tonyo Carbonell, va contactar el 2019 o el 2020 amb Agustí Agulló i Marcos (tècnic aleshores del Casal d’Elx) per portar endavant aquest projecte de creació de la futura Muixeranga d’Elx. Tanmateix, per una malaltia d’Agustí i per la posterior pandèmia, tot va quedar parat. Més endavant, quan vaig substituir Agustí Agulló en la feina i vaig començar a rodar, vaig vore a la safata del correu electrònic aquest projecte, que temps enrere m’havia comentat que estava iniciant amb el Tonyo. En honor i record d’Agustí vaig continuar les converses amb el mestre i vam tirar endavant la muixeranga amb la inestimable i necessària ajuda de la gent que s’hi ha anat sumant; sense tots ells no estariem ara ací.

És una gran notícia que la tercera ciutat del país compte amb una muixeranga. Què penseu que aquesta activitat pot aportar a Elx?

Pot aportar una riquesa cultural i lingüística importantíssima, pròpia del territori, i també pot crear arrels al sud del País Valencià. Pensem que la muixeranga és un lloc de trobada per a les famílies de la ciutat, on tothom pot sumar en aquesta forma de vida: sana, amb bon ambient i a favor de la defensa de la cultura pròpia del territori.

La iniciativa està tenint una bona rebuda local?

Sí, molta gent està sumant-se a poc a poc i amb diferents nivells d’implicació. Ja sabem que els inicis sempre son durs, però el projecte va agafant forma segons passen els mesos. A més, intentem donar més visibilitat al projecte amb la creació de comptes a les xarxes socials, on el públic pot resseguir allò que fem i la nostra agenda. De moment, hem fet un parell de mostres al carrer: la nostra presentació com a colla i la participació al Correllengua. Aquesta és, en realitat, la millor manera que tenim de donar-nos a conèixer.

Al sud del País Valencià hi ha un grapat de muixerangues: Alacant, el Campello, Penyeta Blanca, Segària, Marina Alta i Marina Baixa. Quina és la relació amb aquestes colles?

Bona, de fet, fa unes setmanes van ser les Trobades de la Muixeranga d’Alacant a Mutxamel. Ens hi van convidar i vam poder fer muixerangues amb altres colles de la zona, comboi i pinya.

Per cert, heu triat ja els colors de la indumetària?

Sí, els colors seran els de la bandera de la ciutat d’Elx: encarnat i blau, i la faixa serà la senyera, que ens identifica com a poble.

Rebeu suport municipal o de la Federació Coordinadora de Muixerangues? Com?

Des del Govern Municipal ens ofereixen algun acte de tant en tant, la qual cosa ens assegura algunes actuacions als carrers de la ciutat i la visibilitat que això comporta. Pel que fa a la federació, ens ha facilitat informació valuosíssima pel que fa a la tramitació de documentació per tal de poder funcionar de manera autònoma, de constituir-nos com a associació, etc.

Teniu data prevista de presentació oficial?

La presentació oficial va ser a la inauguració de la plaça Agustí Agulló i Marcos (antiga plaça del Pont) a Elx, el passat 18 de juliol, en honor al projecte que va iniciar i que no va poder consolidar per malaltia i posterior mort. Endemés, també actuàrem el 9 d’octubre al Correllengua que organitza l’entitat Acció Cultural del País Valencià, la qual ens està ajudant amb la logísticia, amb un espai de reunió com és el Casal d’ACPV-Elx i amb la difusió de la nostra activitat a les xarxes socials.

Si alguna persona en vol formar part, com us pot trobar?

Ens poden trobar a les xarxes socials, posant simplement Muixeranga d’Elx, o bé poden apropar-se al Casal d’ACPV-Elx de dilluns a divendres de 18 a 21 horas. Pel que fa als assajos, acostumen a ser la plaça Major del Raval o la plaça de les Flors, al costat del Mercat. No cal dir que tothom està convidat i serà benvingut!