El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) dona suport i impuls a la producció artística, investigació i comissariat a través de les convocatòries V.O. i Escletxes, que acaben de publicar la seua tercera edició, amb un pressupost total de 420.000 euros. El termini de presentació de projectes està obert fins al 3 d’abril per a ambdues convocatòries, que seleccionaran un total de dotze projectes, sis projectes cada una, per a desenvolupar entre 2024 i 2026. Les propostes seleccionades, tant en la convocatòria de producció i investigació artística com en la de comissariat, es programaran al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

«La igualtat d’oportunitats, la transparència en la gestió i la democratització en l’accés a les programacions són la clau del model d’institució cultural que impulsem des de 2016 en el Consorci de Museus. Això ha oferit la possibilitat que s’òbriga pas el talent de centenars de professionals de la cultura, rebent el suport necessari per a impulsar i visibilitzar el seu treball. En la nostra línia de convocatòries públiques, presentem la nova edició d’Escletxes, per a donar suport a la investigació i la producció artística, i de V.O., per a seleccionar projectes de comissariat», assegura el director del Consorci de Museus i el CCCC, José Luis Pérez Pont.

La convocatòria Escletxes seleccionarà en la seua tercera edició sis projectes artístics de caràcter inèdit que estiguen en via d’investigació i requerisquen un impuls per a la seua producció, havent de tindre com a objectius l’experimentació i innovació en l’àmbit de la creació artística. Cada projecte comptarà amb una dotació econòmica de 35.000 euros en què s’inclouen els conceptes d’honoraris i producció de les obres, i serà a més objecte d’una exposició organitzada i produïda pel CMCV durant els anys 2024, 2025 i 2026 a la Sala 1 del Centre del Carme, podent a més exhibir-se en altres centres consorciats d’Alacant i Castelló. La convocatòria va dirigida a artistes i col·lectius nascuts o residents a la Comunitat Valenciana i lligats a la creació contemporània.

Per la seua banda, V.O. seleccionarà sis projectes de comissariat per a la realització d’exposicions durant els anys 2024, 2025 i 2026 a la Sala 2 del Centre del Carme Cultura Contemporània (València), que també podran exhibir-se en altres centres d’Alacant i Castelló que formen part del CMCV. Els projectes que es presenten han d’abordar la creació artística contemporània i la innovació en els processos creatius, promovent la visibilitat dels discursos artístics actuals i les diferents disciplines artístiques. Podrà optar a la convocatòria qualsevol persona amb independència de la seua nacionalitat i lloc de residència, a títol individual o col·lectiu.

La dotació econòmica per a cada un dels projectes seleccionats en la convocatòria V.O. serà de 35.000 euros, import destinat a cobrir els honoraris d’artistes, treballs de producció, transport, muntatge, disseny, catàleg, gràfica, dietes i la resta de despeses derivades de la realització d’una exposició, així com el concepte de comissariat.

Per a la valoració i selecció dels projectes es constituirà un jurat, presidit en ambdós casos per Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni i presidenta de la Comissió Cientificoartística del CMCV, i integrat per professionals de l’art contemporani, garantint la presència de representants de la societat civil, d’experts en la matèria i representants del CMCV.

En l’última edició d’Escletxes, publicada en 2017, el jurat va seleccionar per unanimitat els projectes ‘De coros, danzas y desmemoria’, d’Art al Quadrat; ‘La desaparición de las luciérnagas’, de Josep Tornero; ‘De rerum nurture’, d’Ernesto Casero; ‘La dimensión material de la imagen pornográfica’, d’Andrea Corrales; ‘Apuntes para una fuga’, de Marla Jacarilla, i ‘El apartamento’, de Fermín Jiménez Landa. En l’anterior convocatòria de V.O., dels 81 projectes presentats, el jurat va seleccionar Emma Brasó, María Morata, Montserrat Pis, Antonio Ruiz Montesinos, Ada Sbriccoli i Arola Valls i Nerea Ubieto, amb Claudia Fazzorali i Sergio Román en reserva.