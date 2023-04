La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha programat una sessió del cicle «Encontres d’Escriptors», en horari de vesprada, per a facilitar l’assistència del públic adult.

En esta ocasió, ha estat escollit l’autor de llibres d’autoajuda Curro Cañete, que s’ha convertit en un fenomen de vendes en els últims anys pels seus consells sobre l’autoestima, la confiança i la intel·ligènica emocional.

Cañete ha aconseguit un moviment positiu en favor de l’optimisme i que les persones aprenguen a disfrutar del present aïllades de les pors amb algunes obres com «El poder de confiar en ti», «El amor comienza en ti» i «Ahora te tocar ser feliz».

L’encontre es produirà el pròxim 20 d’abril, a les 18:30 h, al monestir de Sant Miquel dels Reis. La conferència és gratuïta i oberta al públic.

Curro Cañete és titulat en Dret i Periodisme i ha cursat un màster en Coaching Personal i Professional per la Universitat Autònoma de Madrid. Com a ʻcoachʼ, ha ajudat nombroses celebritats, esportistes, artistes i professionals a augmentar el seu èxit i la seua felicitat. És especialista en comportament humà, amb formació en tècniques terapèutiques, centrat a ajudar les persones a alliberar-se dels seus bloquejos i límits mentals perquè puguen viure de manera conscient i disfrutar de la vida avançant cap als seus somnis.

Els «Encontres d’Escriptors» es tracta d’una activitat de foment lector que desenvolupa la Biblioteca Valenciana i que està dirigida principalment als escolars, i, per això, es fa en horari lectiu, però aquesta edició ha introduït una sessió a la vesprada per a facilitar que hi puguen assistir les persones que treballen de matí. Durant els próxims mesos, hi participaran escriptors com Gràcia Jiménez, amb obres com «Un mosaic d’aigua», Pablo Auladell, amb «La torre blanca», Marcos Giralt Torrente, amb «Tiempo de vida», o Ben Clark, amb «La policía celeste» o «Armisticio».