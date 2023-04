València ha tingut una gran representació en esta edició dels Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA), ja que el pianista valencià Josu de Solaun i Capella de Ministrers han sigut premiats. La cerimònia s’ha realitzat en el Foro Nacional de Música de Wroclav.

Capella de Ministrers, formació dirigida per Carles Magraner, ha sigut guardonada pel seu disc El collar de la Paloma en la categoria de música antiga. El àlbum gira entorn el llibre homònim del destacat humanista, poeta i escriptor Ibn Hazm.

El director del grup ha manifestat la seua alegria per «la concessió d’este premi i per poder compartir El collar de la paloma amb una gran audiència internacional». Ha destacat que estos premis són «un gran impuls per a la tasca d’investigació, recuperació i difusió del patrimoni musical que realitzen des de fa 35 anys junt a grans cantants i músics».

La crítica afig que l’obra es tracta d’una «experiència auditiva única en una hàbil interpretació».

És el quint any consecutiu que el jurat d’estos premis selecciona diferents treballs discogràfics de Capella de Ministrers, qui ja va guanyar en esta categoria amb el disc Quattrocento en 2018.

Per altra banda, el pianista valencià Josu de Solaun també ha guanyat en esta edició dels premis ICMA dins la categoria d’Instrument Solista. Es tracta de l’únic espanyol que ha guanyat el Premio Iturbi i el George Enescu de Bucarest.

Durant la gala, va interpretar la Rapsodia sinfónica para piano y orquesta de cuerda opus 66, de Joaquín Turina amb la National Forum of Music (NFM) Wrocław Philharmonic, dirigida per Giancarlo Guerrero.

De Solaun ha assenyalat que és «un reconeixement que suposa un fort impuls en la carrera dels artistes». La crítica ha destacat el seu «virtuossíssim treball i el seu pianisme poètic i evocador». Recalquen que el seu art «mostra una maduresa serena, reflexiva, curiosa i enormement intel·ligent a través d’unes interpretacions magistrals, serenes i brillants».

El pianista ja va ser premiat en 2021 per Fantasque.