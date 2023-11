El projecte creat per La Rambleta, 'Valencia se ilustra', obri demà les seues portes per a la primera exposició de la temporada 2023-2024. La novetat d'aquest any és el focus que se li ha donat a la nova edició, posant-lo en el talent jove valencià i apostant pel futur.

Per això, el centre cultural ha volgut convidar a il·lustradors e il·lustradores que es troben formant-se en el Màster de Disseny e Il·lustració de la UPV, en el Màster en Il·lustració Professional de Barrerira R+D i en el Grau en Il·lustració de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD). La intenció és que els seus treballs s'exposen durant la temporada, visibilitzant el treball dels il·lustradors més joves de la ciutat. Aquesta no és l'única novetat, en aquesta edició han incorporat l'opinió i el vot del públic que acudisca a les exposicions, amb la possibilitat que puguen votar les seues il·lustracions preferides. Tant els assistents a les presentacions com els que posteriorment visiten les obres, tindran el dret a vot a través d'un codi QR. Les cinc més votades tindran com a premi ser impreses i editades en una carpeta d'edició limitada, que es regalarà el dia de l'exposició col·lectiva final, durant el mes de juny. Entre els il·lustradors seleccionats per a exposar el seu treball trobem a Diego Blanco, Lola Devesa, Guiomar Martín, Raquel Montero i Pablo Ramírez, que seran els primers d'un total de 15 participants durant les tres presentacions previstes de l'edició. "L'últim fi dels il·lustradors i il·lustradores és apropar al públic les seues creacions... tenen l'oportunitat de compartir la seua visió de la ciutat amb les persones assistents i, a més, connectar amb altres professionals del sector" David Heras - Director del Màster de Disseny i Il·lustració de la UPV Una proposta amb història Des de 2016, La Rambleta ha impulsat aquesta iniciativa, amb un objectiu principal: donar a conéixer la ciutat de València a través de la mirada dels il·lustradors i il·lustradores valencianes. Pel projecte, han exposat professionals com Sento Llobell, Aitana Carrasco, Ada Diez i Laura Castelló entre quasi un centenar d'artistes que formarem part de la proposta, donant la seua visió de la ciutat. Aquestes exposicions han permés recuperar el patrimoni i identitat valenciana, treballant de manera individual en un programa amb una proposta comuna, que comporta tres presentacions durant tot l'any, incloent-hi una exposició col·lectiva. Baix la coordinació de Cristina Chumillas, el projecte de La Rambleta ha pogut convertir-se en un punt de referència dels professionals del sector de la il·lustració. A més, han creat un espai on és possible incloure i formar noves formes d'il·lustrar, deixant de banda el paper i mirant més enllà, sorgint 'València se ilustra y se diseña'. En l'edició anterior, posaren el focus en la il·lustració aplicada al disseny de producte, comptant amb propostes de les dissenyadores Mónica Ballester, Lina Vila i Sabina Alcaraz, qui també aportaren la seua visió de les tradicions i el patrimoni del territori valencià. L'exposició va formar part com una de les activitats de la celebració del Word Design Capital, tenint com a capital València.