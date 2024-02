Com cada quatre anys, l’equip d’animació lectora del centre Escuelas Pías de València va realitzar ahir «Asterix en las Escuelas Pías» per a fomentar la passió pels llibres entre els més menuts i les seues famílies.

Així, durant vàries setmanes el col·legi ha preparat diverses activitats que van vore ahir la llum entre els 1.500 presents, que van acudir disfressats entorn esta temàtica per recordar estos personatges tan emblemàtics entre les diferents generacions. Després de l’èxit de fa quatre anys, quan es va realitzar un homenatge al món de Harry Potter, este any el protagonisme recau en Astérix, Obélix i els diferents països on es desenvolupen les aventures d’estos personatges. Durant el matí, l’alumnat va ser rebut pel professorat disfressat d’egipcis o romans.

La programació va continuar al llarg de la vesprada d’ahir. D’esta manera, les diferents aules es van ambientar en països com Egipte, Roma, Grècia o Normandia per acollir més de cinquanta activitats temàtiques, que van fer gaudir a tots els presents. Totes estes activitats estan dirigides per les famílies, el professorat, l’alumnat i el voluntariat.

A més, es va presentar el curtmetratge «La receta perfecta», una producció realitzada per més de 200 persones de la comunitat educativa entorn esta activitat. El curt, escrit pels propis alumnes, aborda temes actuals com el bullying, la importància del diàleg o la comprensió. En el projecte també ha participat Sandra Valero, la representant d’Espanya en Eurovisió, qui va obtindre la segona posició amb la canció «Loviu». El tema es va incorporar al final del curtmetratge en un videoclip realitzat amb els estudiants. Vora 200 personas van disfrutar de l’estrena en un dels cinemes de la ciutat, on va participar Valero.

L’esdeveniment va concloure amb un sopar comunitari en el claustre del col·legi, on els presents van reviure totes les aventures viscudes durant tot el mes de preparació.