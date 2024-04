Dansa per a tots amb propostes participatives en 13 espais de València

Dansa. Als carrers. Gratuïta. Aquesta és una de les ofertes, potser la més ambiciosa, que presenta Dansa València. Perquè el festival busca, sobretot, conquistar al públic perquè ·«descobrisca» i «s’endinse», en paraules de la seua directora Mª José Mora, «en el meravellós món de la dansa». A aquest efecte, el cicle que s’inicia el dissabte i s’allargarà fins al dia 21, ha programat una vintena d’espectacles perquè, mitjançant els Moviments urbans es «visca la ciutat d’una manera diferent». I com es pot aconseguir? tant Mora com Jose Luis Moreno, regidor de cultura de l’Ajuntament de València, coincideixen a assenyalar a les «propostes participatives» com la solució. L’exemple, per la seua peculiaritat, és l’activitat que proposaDánzate ‘Me encanta bailar, pero se me da fatal’, una anomenada al moviment com a celebració col·lectiva on es planteja als i les vianants qüestiones com ara per què si t’encanta ballar no balles? i què és ballar bé o ballar fatal?. I com aquesta hi ha catorze propostes. Aquesta serà a l’espai verd entre Russafa i Malilla

La primera jornada del cicle es desenvoluparà al Parc Central i en la plaça de la Reina. El dissabte, 13 d’abril, la Nau Ribes acollirà l’obra de dansa i tecnologia interactiva, plàstica i pictòrica ‘A&S viajeras del espacio’. Des de Balears, la companyia Baal embarca a l’audiència en un viatge fantàstic, ple de volums, cercles i esferes.

Mª José Mora i Jose Luis Moreno en Dansa València / Fernando Bustamante

A continuació, el Parc Central servirà d’escenari a la companyia Fil d’Arena per al seu dispositiu d’improvisació ‘Zenez’, un laboratori de moviment i so on la premissa principal és deixar-se portar per una deriva coreogràfica i sonora a través de la xalaparta i la música experimental.

El dia finalitzarà amb la ja habitual batalla urbana. La tercera edició d‘‘All Styles Battle’, organitzada pel col·lectiu València City Cypher, proposa una nou concurs d’estils, on la creativitat i la musicalitat són les claus per a guanyar. La plaça de la Reina està oberta a ballarins de tot gènere, del contemporani al hiphop, breaking, popping, electro, tango, twerking i flamenc.

L’aproximació de la dansa a la ciutadania continua el diumenge, 14 , en la plaça del Mercat amb una doble proposta. Així, la ballarina de Vigo Marcia Vázquez protagonitzarà un solo inspirat en els naufragis en la Costa da Morte gallega. ‘Onde pousa a humidade’ és un homenatge a les dones que aprofundeix en l’espera i en la relació del cos amb el temps passat i present.

Li prendrà el relleu Colectivo Sin Par, amb el seu acostament a la sevillana des de la dansa contemporània d’una forma nova i desacomplexada. Lara Misó i Wilma Puentes parteixen d’eixa estructura en ‘Mírala cara a cara’, on parteixen de l’interés que els desperta com a manifestació folklòrica popular i lúdica.

La següent actuació serà en la plaça de la Verge, ubicació on el coreògraf Jacob Gómez uneix forces amb la companyia Frágiles Danza en ‘Rara Avis’, una reflexió sobre els nostres orígens, els llaços familiars i les relacions amb l’entorn en el qual naixem, creixem i ens desenvolupem com a part de la terra i els seus costums.

El punt final a aquest cap de setmana d’aperitiu al gruix del festival el posarà Hotel Col.lectiu Escènic amb la seua peça ‘site-specific’ ‘AQUÍ’ en diferents estades del Museu de Belles arts. La proposta és una successió d’escenes que explora la ressonància del cos com a envàs de reverberació emocional.