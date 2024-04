Gandia celebra el final de gira de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV

El Teatre Serrano serà, el pròxim diumenge, l'escenari del punt final a l'actual gira de la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Gandia acomiadarà a la formació després del seu pas per Torrevieja, Muro d'Alcoi i Benimodo.

Hui, a les 17:30 hores faran una penúltima parada al prestigiós XVI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, on clausuren una programació on han compartit cartell amb la Banda de Dones de Catalunya i la Banda Simfònica de Reus.

La cita de la pròxima setmana –a partir de les 18:00 hores– servirà per a comprovar l'evolució d'una formació que reuneix cada temporada a dones músiques de diferents generacions provinents de les societats musicals valencianes de la Comunitat Valenciana. Este concert final compta amb la col·laboració del mateix Ajuntament de Gandia, de la Fundació Vicky Foods i de la Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja. Les entrades són gratuïtes fins a completar l'aforament.

La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV durant el primer concert de la gira a Torrevieja. / Cultura Torrevieja

Han sigut setmanes molt intenses per a les intèrprets que conformen esta unitat artística. «Es crea molta germanor, compartim històries molt boniques», comentava la directora de la formació, Sofía Zarzoso, els dies previs a començar esta temporada, mentre assajaven el nou repertori, «exigent» segons reconeixia la mateixa Zarzoso, a l'Alqueria Julià - Casa de la Música de València.

El 3 de març, a l'Auditorio Internacional de Torrevieja començava la sèrie d'actuacions. Aquell dia, contaven dins de la banda, el públic va acabar en peu acompanyant l'últim compàs de la formació. Després, les assistents s'acostaren a directora i intèrprets per preguntar sobre l'original repertori, en concret una peça experimental que sorprenia dins del programa.

L'últim concert de la gira serà també amb entrada gratuïta per a tots els públics i començarà a les 18:00 hores

Es tractava de Pink Ribbon, llaç rosa en anglés, una obra de Marta Lozano que amaga una reflexió social. «Lozano es defineix com a compositora social i és activista rural: s'escolten respiracions, ritmes, bufits, i com a instruments només s'escolta el gong i el bombo. Esta peça, a més, és una reflexió sobre les conseqüències socioeconòmiques del càncer de mama», explicava Zarzoso.

Ella va ser l'encarregada de dissenyar un programa pensat com un viatge musical per obres de dones compositores. Començant per la peça de Lili Boulanger D'un matin de printemps, i continuant amb composicions com Chelva, de Laura Beele; Bajo el puente de las palmas, de María José Belenguer; Odisea, de Sara Galiana; Las arenas de Nimes, d'Elvira Checa; i La Mezquita de Córdoba, de Julie Guiroux.

Posar en relleu a dones autores és altra de les vocacions d'esta formació integrada, dirigida i gestionada totalment per dones. El seu viatge de 2024 es deté en Gandia, però la seua trajectòria, la qual s'estén durant l'última dècada, continuarà la pròxima primavera.