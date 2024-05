Lairó publica el videoclip 'Amanida d'hortalisses', un cant per salvaguardar l'horta

Lairó és una nova formació musical de València de folk tradicional, cançons d'arrel i música familiar. El sextet, format majoritàriament per mestres de música i músics, acaba de publicar el videoclip "Amanida d'hortalisses", un senzill propi que com expliquen els seus membres “és un cant per lloar el treball de llauradors i llauradores i, principalment, salvaguardar l'horta”. Composicions pròpies i arranjaments de peces del nostre folklore i de diversos territoris europeus formen el repertori habitual de la formació, que inclouen danses i balls que ensenyen al públic durant les actuacions.

Lairó es va formar en 2022 a València, però fins a l'any passat el projecte no va agafar velocitat de creuer, amb el llançament del seu primer senzill, "El ball del saltiró". Després de presentar el projecte a la fira Trovam, la formació ha començat a rodar amb el seu espectacle, la missió del qual "és fer cantar, tocar i ballar" a totes les persones que s'acosten a les actuacions, com recentment va comprovar el públic assistent a la Trobada de València o l'entrega de premis de Col·lectiu l'Ullal en Catarroja.

"Amanida d'hortalisses" és una cançó composta per María López i Xelo Rodríguez, dues de les sis integrants de Lairó. Davant les contínues agressions que pateix aquest sistema agrari mil·lenari, la cançó parla de manera didàctica del treball de llauradors i llauradores, del perill del negoci especulador que l'amenaça i de la necessitat que la societat civil reclame i lluite per la seua protecció.

L'espectacle de Lairó en la pasada Trobada de València / L-EMV

Lairó està formada per mestres de música, mestres de ball folk i músics, entusiastes de la seua professió que després de més de dues dècades d'experiència a les aules i als escenaris tenen ganes d'eixir al carrer i contagiar al públic de qualsevol condició de la seua música. Xelo Rodríguez, David Reig, María López, Anna Ferrer, Empar Doménech i Josep Bartual són Lairó.

La formació aposta per instrumentació tradicional i moderna, per tant, poden sonar flautes, teclats, postisses, panderetes, panderos, guitarró, guitarres elèctriques, acústiques, baix o bateria.