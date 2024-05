La secció de l’IES Federica Montseny anima a donar sang demà

En la Secció de l’IES Federica Montseny de Burjassot desenvolupen este curs el un projecte d’innovació global amb la participació del 100% del professorat i de la resta de la comunitat educativa, a més del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. De nou, com el curs passat, l’activitat final serà un projecte d’aprenentatge-servei (ApS) de donació de sang. Serà demà dijous, 16 de maig, de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 hores en la Colònia Sant Vicent Ferrer (C/ Sant Vicent, 1, de Burjassot)

Per això, en totes les assignatures, el professorat ha dissenyat activitats i tasques relacionades amb la sang, la salut, el valor de la solidaritat o els hàbits de vida saludables.

Per exemple, han construït mapes amb percentatges de donants de cada comunitat autònoma; han treballat la simbologia de la sang al llarg de la història, o han dissenyat a classe el logotip del projecte i l’eslògan. A més, han treballat amb el test de Ruffier i amb textos en diferents idiomes.

També els i les estudiants han fet entrevistes, pòdcasts i streamings sobre el tema i, igual que el curs passat, han construït jardineres per a la decoració del local i han aprés com utilitzar eines d’impressió per a la confecció dels regals que l’alumnat entregarà a les persones donants. Sense cap dubte, una varietat d’activitats que, al mateix temps que garantien els màxims aprenentatges per a l’alumnat, resultaven motivadores i atractives, dotant de sentit a cadascuna d’elles.

Des de la Secció conviden a totes les persones que puguen i vulguen, acostar-se a les instal·lacions per a donar sang demà. Tota la comunitat educativaagraïx de bestreta la col·laboració i la solidaritat i recorden el seu lema: «Una gota menys, una vida més».