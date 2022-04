Las peñas se unen para relanzar la mejor feria valenciana de novilladas

Los amantes de las fiestas taurinas de Algemesí ya trabajan para que este año la ciudad recupere la mejor feria valenciana de novilladas tras el parón obligado por la pandemia en los últimos dos años. Las peñas, unidas, y la comisión organizadora se marcan como objetivo que el regreso esté a la altura de lo que esperan los aficionados de una de las citas más importantes del calendario.

El paso previo es, como de costumbre, la subasta de cadafales. Como adelantó ayer Levante-EMV, cuatro de ellos quedaron vacíos, lo que dejó una recaudación algo inferior a la obtenida en 2019. Tres peñas no se presentaron a la puja, en lo que podría interpretarse como una primera señal de agotamiento y de falta de relevo generacional. La pandemia ha causado estragos en muchas familias. Con todo, la unión de los aficionados parece más que suficiente para un regreso de garantías.

La Comisión Taurina de Algemesí trabaja ya en ello tras la reelección, en asamblea, de Alberto Fernández como presidente. Consciente de que los cuatro cadafales vacíos no son una buena señal, defendió que no supondrá un impedimento: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se interrumpa la actividad de las peñas. Esta circunstancia es una dificultad más en nuestro camino, pero no será un problema grave». De hecho, dos de las cuatro podrían tener una solución inminente: «Uno seguramente lo podamos vender a una de las peña. Un segundo podría quedar a disposición de la Comisión. Ya que no tenemos callejón, por las peculiaridades de la plaza, se podría utilizar ese espacio para colocar a personas que trabajen en la fiesta o para atender algunos compromisos», aseguró Fernández.

«Hay mucha ilusión»

Los ingresos generados por la subasta de los cadafales han superado este año los 389.000 euros, un montante que parece razonable para organizar la tradicional Setmana de Bous. Además, la Comisión confía en contar con el apoyo tanto del ayuntamiento como de la Diputació de València para efectuar el mejor regreso posible. «Queremos montar una buena fiesta. Sabemos que va a ser un año muy importante porque volvemos, como ya han hecho muchas fiestas, y queremos que sean unos festejos que, como mínimo, estén a la altura de los de 2019. Y si puede ser, mejor incluso porque somos conscientes de que la gente está ilusionada», comentó Fernández.

Asimismo, el reelegido presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, expresó su deseo de llegar cada vez a más gente: «Nunca hemos excluido a nadie y queremos que el máximo número de personas disfrute de nuestra fiesta. Queremos mejorarla y hacerla más atractiva».