Escif demana ajuda per al seu nou projecte

Escif busca ajuda per al seu pròxim projecte editorial, un llibre de 600 pàgines titulat Los cimientos de la armonía y de la invención, en el qual repassa l'última dècada dels seus treballs. A través d'una campanya de micromecenatge, l'artista busca suports per a la seua autoedició i poder, d'esta manera, “editar-lo sense dependre d'editorials i distribuïdors”, assenyala. Una cosa que ja va fer en 2014 per a la publicació d'Elsewhere, el seu anterior llibre.

El llibre “explora les arrels del treball d'Escif i el seu rerefons estètic, poètic i narratiu, però també filosòfic”, explica l'artista. Així, el llibre analitza el treball comprés entre els anys 2014 i 2024 des de la perspectiva de l'origen i el diàleg, a través d'una recopilació dels murals, les falles, els dibuixos, les pintures, les exposicions i les peces més importants d'este període. "Un relat transversal replet d'amables i inofensives pàgines, que proposa una distància crítica davant de la velocitat i el vertigen que regix la nostra existència. Un arxiu enciclopèdic d'imatges, poesies i resistències, entre la rebel·lia i l'enciclopèdia", afig.

El sistema de recompenses per als participants en la campanya de micromecenatge inclou un early bird, per als primers mecenes, amb la possibilitat d'adquirir el llibre a un preu reduït durant els primers dies i d'una edició especial per a col·leccionistes, a més d'altres opcions com a complement a la publicació: il·lustracions, dibuixos personalitzats, llibres anteriors o serigrafies.

El nou llibre d'Escif. / Levante-EMV

El disseny i la maquetació de la publicació són a càrrec del dissenyador gràfic Antonio Ballesteros, amb qui Escif ja ha treballat en anteriors ocasions. Es realitzarà una primera edició limitada de 1.000 exemplars.

Treballs arreu del món

L'artista conegut com a Escif s'ha convertit en un referent de l'art contemporani urbà, amb treballs arreu del món. Les seues obres, connectades amb l'actualitat, han sigut en moltes ocasions símbol del context social. Les seues intervencions en espais públics, sempre amb un fort caràcter crític i de denúncia social, estan presents en ciutats com Baltimore, Sant Petersburg, Dakar o Beirut, entre moltes altres.

En els últims anys ha realitzat intervencions en centres d'art com el museu Power Station de Xangai (2016), l'IVAM (2017), el Palais de Tokyo (París, 2018); la seua participació en esdeveniments com la Biennal de l'Art Africà Contemporani (Dakar, 2014), OFF Manifesta X (Sant Petersburg, 2014), en el projecte “Dismaland” organitzat per Banksy a Weston-super-Mare (Anglaterra, 2015), en la Biennal de Lió (França, 2019) o Beyond The Streets a la Saatchi Gallery (Londres, 2023).

A València, va ser el responsable del disseny i concepte de la falla municipal 2024, que mostrava dos grans coloms blancs lluitant per la pau; també va crear la falla de "La meditadora", que va fer en 2020 i que es va convertir en un dels símbols de la pandèmia.

