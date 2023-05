Morante y Bocairent, dos joyas del toreo

Morante de la Puebla hará el paseíllo hoy frente a toros de Núñez de Cuvillo a partir de las 17.30 horas en la plaza más antigua de la Comunitat Valenciana: Bocairent. Una joya de la comarca de la Vall d’Albaida que albergará a otra joya de la tauromaquia de todos los tiempos: uno de los mejores toreros de la historia. Un ideal de belleza del toreo reforzado por la histórica tarde del éxtasis en la Maestranza de Sevilla ante el cuarto toro de Domingo Hernández, premiado con la vuelta al ruedo, al que cuajó de capote y muleta y cortó las dos orejas y el rabo para abrir una histórica Puerta del Príncipe. La segunda de su extraordinaria carrera.

Un dios del toreo que toreará en un coso que fue construido en 1843 y que este año celebra los 180 años de vida. Es, sin duda, una pieza única y singular por su valor y personalidad que está excavada mayoritariamente en roca viva y que todavía conserva hasta los mismos burladeros que fueron proyectados dentro de la misma roca, a los pies de las localidades de lo que son las barreras hoy en día.

Este coso histórico, cuyo aspecto es único por la burbuja que expresa la roca y la memoria que ella sola mantiene, fue levantando gracias a Manuel López Rovira, propietario de una fábrica de paños. Durante la primera mitad del siglo XIX, la industria textil sufrió una fuerte crisis y, con el objetivo de paliar la falta de empleo, surgió la idea de hacer una plaza de toros tras una reunión del gremio.

Azul horizonte y azabache fue el color escogido por Morante para su tarde histórica. Ese día, el genio de la Puebla del Río nos hizo llorar con una faena extraordinaria que desborda cualquier calificativo en la que cortó un rabo en el coso del Baratillo tras 52 años.

Un vestido de Joselito

El propio torero ha explicado el origen del dibujo del bordado, tomado de un vestido cosido por Uriarte que había pertenecido a Joselito El Gallo, el mismo que estrenó en la corrida de Miura que toreó junto con Gaona y Belmonte en Sevilla y no volvió a enfundárselo hasta València para enfrentarse a seis toros de Juan Contreras Fue en la tarde del 30 de septiembre de 1915, cortando una oreja al toro ‘Cantinero’, la primera que se concedía en la historia de la plaza de Sevilla. «Los dibujos del vestido cayeron en manos de mi sastre, Justo Algaba, y me comentó la posibilidad de hacer algo parecido a los que llevaba José en aquel tiempo», explicó en un acto. De todas las felicitaciones, Morante destacó una en especial: «Me llamó Curro Romero y me dio la enhorabuena con un cariño y una torería muy bonita».

El maestro sevillano trazará el paseíllo junto al torero sevillano Pablo Aguado y el novillero sin picadores valenciano Bruno Gimeno.

El novillero de Sedaví, aunque criado en Roca -una pedanía de Meliana- se apuntó a la Escuela Taurina de València con 12 años. Ahora, con 16 años, debutará en público esta tarde con un vestido de torear de Alejandro Talavante con un bordado de flores: «Es una tarde que he soñado toda mi vida. Me quita el sueño».