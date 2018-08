El Celta mide la ilusión del Levante UD en su estreno en Orriols

El levantinismo recibe hoy ilusionado al Celta en el primer partido de Liga en el Ciutat de València. Hay motivos. El conjunto azulgrana firmó una goleada brillante en el Benito Villamarín (0-3) en el estreno de la competición y el equipo llega con la inercia que de un final de campaña pasado espléndido, gracias al trabajo de recuperación de Paco López, un entrenador de moda en la Liga pese a su precocidad en la élite. La parte negativa la ofrecen las estadísticas. El visitante, el Celta, suele pescar en Orriols, donde ha ganado en 5 ocasiones.

Pese al dato, los datos avalan al Levante UD, que no pierde como local desde el 26 de febrero, cuando cayó precisamente ante el Betis (0-2). Y el Celta de Antonio Mohamed no ha firmado, precisamente, una buena pretemporada. No ha conseguido un triunfo desde su llegada al Celta. Ni en los cinco encuentros de pretemporada (3 empates y 2 derrotas) ni en el debut liguero, saldado con un 1-1 ante el Espanyol.

Paco López recupera al africano Emmanuel Boateng, operado en la rodilla hace un mes, y a Erick Cabaco, que se perdió el primer partido de LaLiga por sanción, aunque no ofrecerá la lista de convocados hasta después del entrenamiento de hoy mismo. El técnico del Levante, sin embargo, tiene la baja por lesión del extremo Moses Simon, que no se ha recuperado de unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.

Tras el buen rendimiento mostrado en Sevilla, el técnico de Silla apunta a repetir el once inicial que ganó al Betis, con la duda de Prcic, que podría entrar en el centro del campo en sustitución de Doukouré y acompañar a José Campaña.

Sin cambios previstos en la defensa, a pesar de la recuperación de Cabaco, el preparador valenciano contará en ataque con un trío en gran estado de forma: Jason, Morales y Roger. Roger marcó el primer gol del Levante UD esta temporada y Morales cuajó un sensacional partido en su estreno, redondeado con 2 tantos para convertirse en uno de los mejores jugadores de la primera jornada.

El Celta de Vigo llega con el objetivo de sumar su primera victoria tras el empate frente al Espanyol, en un estadio en el que nunca ha perdido en Primera División. El estreno liguero evidenció que el Celta todavía necesita tiempo para acoplar su rejuvenecido equipo. Futbolistas llamados a ser importantes en el sistema de Antonio Mohamed aún están lejos de su mejor estado de forma. Es el caso de Maxi Gómez, Okay Yokuslu, Boufal o Roncaglia, castigados por diferentes lesiones musculares.

El objetivo del Celta es luchar por un puesto europeo ante un Levante UD que, vista su velocidad, aún debe marcarse su reto.