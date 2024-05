La Fonteta se despide de la Liga Regular con un plato fuerte

El Valencia Basket recibe esta noche (21 horas) en la Fonteta al Real Madrid en el que será el último partido de la Liga Regular en la cancha valenciana y la penúltima jornada, ya que los taronja cierran la competición este domingo en la cancha del MoraBanc Andorra. El partido de hoy es de vital importancia para el Valencia Basket, que defiende la cuarta posición y, por tanto, la posibilidad de tener el factor cancha a favor en los cuartos de final de los playoffs por el título. Con la clasificación entre los ocho primeros ya asegurada matemáticamente tras la victoria de la semana pasada ante el Joventut de Badalona, ahora el objetivo de los de Xavi Albert en las dos jornadas que restan es clasificarse entre los cuatro primeros. Para ello deben ganar y esperar resultados de sus rivales.

El partido de hoy es todo un reto, ya que si el choque es importante para los taronja, no menos lo es para el Real Madrid que defiende el liderato de la Liga y que necesita ganar para finalizar primero en la Liga Regular y, por tanto, asegurarse el factor cancha hasta una hipotética final. El conjunto blanco acumula 27 victorias en 32 partidos, una más de las que suma el Unicaja de Málaga. Si ganasen hoy, los andaluces perdieran en su visita al Barça, concluirían en lo más alto de la tabla por lo que saltarán al parqué de la Fonteta con la máxima motivación. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la Liga Endesa con un balance de 20-12.

El Real Madrid llega a esta penúltima jornada clasificado ya para la ‘Final Four’ de la Euroliga que se disputará el 24 y 25 de mayo.

El Valencia Basket tendrá hoy otra importante motivación: acabar con la mala racha que le persigue ante el Real Madrid, equipo frente al que ha caído en las cuatro ocasiones en las que se han encontrado esta temporada. En la primera vuelta, el Valencia perdió por 83-74 en un choque en el que no pudo desactivar a Facundo Campazzo y a Walter Tavares. En la Euroliga no presentó demasiada batalla en Madrid, donde cayó por 96-86, pero en València, un excelente primer cuarto de Brandon Davies le impulsó para lograr un choque apretado que, finalmente, se decantó del lado visitante (73-76). En las semifinales de la Copa del Rey, el Madrid tampoco sufrió para llevarse el triunfo por 95-76. El Real Madrid ha salido victorioso de la Fonteta en sus últimas nueve visitas en la Liga Regular. El conjunto taronja no le gana un partido de esta fase de la competición al Real Madrid desde el 07 de abril de 2013. El partido de hoy será el 92 de la historia entre Real Madrid y Valencia Basket, con un balance de 63-28 para los blancos.

Con la ausencia del lesionado de larga duración Boubacar Touré y la duda hasta última hora de Brandon Davies por las molestias en la rodilla derecha que le hicieron perderse el partido de la semana pasada, el equipo taronja tendrá que dejar de la convocatoria a tres de sus jugadores no formativos, uno de ellos necesariamente uno de los americanos. Frenar al tridente blanco Campazzo-Musa-Tavares, la tripleta de jugadores más influyente de la competición, será una de las claves para que el triunfo se quede en casa.