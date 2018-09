En marxa l'Autonòmic Individual de Frontó 2018 amb un total de 67 jugadors

Esta setmana ha arrancat el XXXII Campionat Autonòmic de Frontó Individual – Trofeu President de la Generalitat 2018 i ho feia, en primer lloc, en les categories que juguen entre setmana.

La competició augmenta els números de l'edició passada, i comptarem enguany amb un total de 67 jugadors. Estaran distribuïts, com és habitual en dos grans blocs de competició, amb 32 jugadors que competiran en les categories de cap de setmana i 35 que ho faran entre setmana. Molt notable resulta la participació de clubs com ara Quart de Poblet, amb 7 jugadors, La Pobla de Vallbona i Meliana amb 6 jugadors, i clubes com Almussafes, Castelló de La Plana i Massalfassar que participen enguany amb 5 jugadors cada club.

Cal fer menció especial a l'increment de jugadors de la provincia de Castelló, que en esta edició ja sumaran un total de 10 participants. Com a clubs que enguany són novetat tenim als d'Ontinyent, Tírig i Almassora.