El Athletic prolonga su escalada a costa el Eibar

Un gol de Raúl García nada más arrancar el encuentro ante el Eibar en San Mamés prolongó este sábado la escalada clasificatoria del Athletic Club, que, a pesar de que no consiguió ampliar la ventaja, completó uno de los mejores partidos de la presente temporada (1-0).

El equipo bilbaíno superó al armero en un choque con mayor posesión visitante pero en el que los de Gaizka Garitano tuvieron muchas más ocasiones para el 2-0 que los de José Luis Mendilibar para el 1-1.

Al final un 1-0 que da tres puntos a un Athletic que suma 22 puntos de los 33 posibles con Garitano y ya se ha aupado a la parte alta de la tabla tras partir de los puestos de descenso cuando cogió al equipo el técnico de Derio.

Con este triunfo el Athletic se sitúa octavo en la tabla, cuatro puntos de los puestos europeos y a seis de los de Liga de Campeones en los que estaría si solo se contabilizasen las jornadas de la era Garitano.

El Eibar, que cae de la décima a la undécima posición, no le perdió la cara al encuentro, pero apenas si dispuso de ocasiones para empatar un choque en el que sí amenazó con su mayor posesión de balón pero en el que fue superado por un buen conjunto local.

Arrancó el Athletic muy centrado en el partido y con una de sus mejores jugadas en lo que va de temporada, si no la mejor, abrió el marcador a los 40 segundos de partido.

Fue una acción que nació en campo bilbaíno tras la que Williams protegió de espaldas para ceder a Beñat, que abrió a la banda izquierda a Yuri. El lateral se apoyó en Muniain, que le devolvió de pared, y acabó centrando hacia un Raúl García que, completamente solo entre el borde del área pequeña y el punto de penalti, fusiló a Riesgo. El balón fue a la posición del meta, pero el disparo fue casi a bocajarro.

Tras esa primera importante acción se recompuso el Eibar, que pasó a dominador de la pelota. Aunque no del juego porque las llegadas peligrosas eran del Athletic, que encadenó cinco córneres seguidos y en el ellos un par de remates de Williams e Iñigo.

Pero la segunda ocasión más relevante de los locales fue una de Beñat, que buscó una vaselina desde la frontal que se estrelló en el larguero con Riesgo ya batido.

El Eibar, aún no teniendo su mejor día, intentaba no perderle la cara al derbi y buscó el empate en un fuerte disparo lejano de Kike García que no pilló despistado a Herrerín, que lo despejó a córner.

También pasada ya la media hora, a Muniain se le fue una clara ocasión al dejarse atrás el balón cuando entraba solo por el centro del área a pase de Capa, quien se cruzó más de medio campo eliminando rivales antes de dar un espléndido pase a su compañero. Se hizo con la pelota Muniain, pero ya con muchas opciones perdidas.

A punto estuvo el Athletic de repetir en la segunda el gol tempranero, pero Muniain no acabó de encontrar el remate que le pedía el defectuoso despeje de Cote, a quien Capa apuró y apuró por la línea de fondo hasta hacerle fallar.

Un remate de Iñigo de cabeza, al enésimo córner botado por Beñat, amenazó con el 2-0, pero los 'leones' no aprovecharon sus mejores momentos para ampliar marcador y los armeros buscaron el 1-1 en dos buenas acciones de Cucurella.

La primera un durísimo disparo desde la frontal que salió lamiendo el palo y la segunda un cabezazo en plancha que abortó su compañero Sergi Enrich, recién incorporado al campo.

Se sacó el Athletic el dominio eibarrés de encima y gozó de dos nuevas oportunidades. Otro cabezazo de Iñigo tras córner que se marchó alto y una volea a la media vuelta de De Marcos que no encontró ni portería ni un compañero que la rematase.

Un remate cruzado de Kodro, a pase de Williams, una cabalgada de Williams en la que De Marcos no aprovechó el rechace de Riesgo continuaron amenazando el 2-0. Como también un centro de Kodro al que no llegó Williams si saberse muy bien porqué.

Pero el Eibar también metía miedo a la grada de San Mamés cuando tenía el balón por su ambición cuando tenía el balón. Aunque el conjunto armero apenas si sacó más peligro ante la meta de un Herrerín muy firme en sus acciones.



1 - Athletic: Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat (San José, m.63); De Marcos, Raúl García (Kodro, m.71), Muniain (Ibai, m.90); y Williams.

0 - Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Arbilla, Oliveira, Cote (Pedro León, m.81); Orellana, Jordán, Diop (Escalante, m.60), Cucurella; Kike García (Sergi Enrich, m.60) y Charles.

Goles: 1-0, m.1: Raúl García.

Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Yeray (m.13), Beñat (m.55) e Iñigo Martínez (m.83), y a los visitantes Diop (m.45), Oliveira (m.58), Charles (m.77) y Arbilla (m.87).

Árbitro VAR: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés ante 43.363 espectadores, según datos oficiales. Antes del encuentro, el ciclista Igor Antón, recientemente retirado, recibió un homenaje del Athletic sobre el césped de San Mamés.