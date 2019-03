El valenciano Sebastián Mora logró ayer la medalla de plata en la prueba de puntuación de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en pista que se disputan en la ciudad polaca de Pruszkow. El ciclista de Vila-real, de 31 años, acabó la prueba con 76 puntos, 28 menos que el nuevo campeón mundial, el holandés Jan Willlem van Schip, que fue plata en esta misma prueba en Apeldoorn 2018, cita en la que también fue segundo en el Omnium. El podio lo completó el irlandés Mark Downey con 67 puntos.

«Ha sido una carrera muy, muy rápida. He intentado plantarle cara al sprint, pero él estaba más fuerte. He tenido de tener un poco de sangre fría y traté de ir yo sólo a por vuelta, pero él me ha podido seguir», dijo Mora nada más acabar.

Esta es la cuarta medalla mundialista para el ciclista villarrealense, que en Londres 2016 fue campeón mundial de scratch y medallista de bronce en Madison, y en Apeldoorn 2018 se colgó la plata en Madison. En esta disciplina, la predilecta, Sebastián Mora buscará mañana una nueva medalla, junto a su compañero Alberto Torres.