Javi Rico Dasí: "Hemos hecho llorar a mucha gente de emoción, es increíble"

A sus 21 años, el valenciano elevó su listón al jugar la final del Cervezas Victoria Mijas Open 2019 junto a su compañero Jorge 'Coki' Nieto, de 20 años. Perdieron ante Pablo Lima y Ale Galán, pero se llevaron la gran ovación del público.

¿Cómo afronta ser la pareja finalista más joven en la historia del World Padel Tour?

Entre los dos sumábamos 41 años, y mi compañero es cuatro meses más joven, así que éramos la pareja y los jugadores más jóvenes. Ha sido increíble, y te voy a dar un dato. En Instagram tenía 3.200 seguidores y ahora mismo voy por 5.400. Increíble. Pero ha sido una semana bastante dura, física y mentalmente, porque ha habido muchos mensajes de apoyo y muchos ánimos. Es superbonito, pero es al final cansado y estoy superagradecido a todo el mundo.

¿Ha sido su mejor racha?

En cuadro principal, sí. Tuvimos otra racha en un Challenger, que desde previa hicimos semifinales, pero son torneos de menor categoría en los que no están las ocho mejores parejas del circuito. Pero en cuadro principal, sí, la más larga, y encima veníamos con una racha muy mala de perder cuatro torneos en primera ronda, así que ha sido totalmente inesperado.

¿Siempre ha jugado con el mismo compañero?

A 'Coki' le conozco de hace seis o siete años, y llevamos jugando dos años y medio. Lo máximo en Open y Master era octavos de final, así que los cuartos, la semi y la final es todo nuevo por primera vez. No llegábamos con ese objetivo ni mucho menos sino en sacar la primera ronda sabiendo que lo normal era irnos a casa contra una pareja que venía de ganar a los números uno en unos cuartos.

Pero no perdieron ningún set hasta la final...

Efectivamente, ganamos el primer partido 6-2, 7-5. Los octavos a la pareja número 5 del mundo, dos jugadores y personas increíbles, 7-6, 7-6. En cuartos ganamos 6-4 y 6-2, y en esos dos partidos íbamos en el primer set para ponerse 5-1 los otros y remontamos, y luego las semis las ganamos 6-4, 6-3, pero la final ya no pudo ser.

¿Qué le ha emocionado más en la última semana?

Lo que más me ha gustado es la gente que me ha dicho que se ha llegado a emocionar e incluso a llorar con nuestro resultado. Eso, más que cualquier victoria, es increíble. Y a nivel de puntos supone una cantidad muy alta. A nosotros nos supone mantenernos en cuadro principal durante un año entero sin tener que jugar previas.

Ha saltado en el 'ranking' del número 38 al 28. ¿Recuerda cómo fueron sus inicios?

Empecé junto a mi hermano José Rico Dasí (número 53), juntos desde los 6 años. Mi padre es un auténtico apasionado de este deporte, empezamos en el club Dos a Dos haciendo pádel con Bernardo Bonet, nunca tenis. Mi hermano competía desde menores, y yo en una categoría mayor porque no había prebenjamín. Jugaba porque me gustaba competir, pero sin decir que me iba a dedicar a esto. Las cosas han salido siempre bien, y todo llegó un poco solo.

¿Y a qué se debe que haya tan pocos valencianos que brillen entre los españoles?

Hace unos años había menos. Ahora en el cuadro principal estamos mi hermano y yo, y Matías Nicoletti, un argentino que vive aquí, y de la Comunitat Valenciana, Solbes y Fuster, y dos jóvenes, Edu Alonso y Álex Arroyo, que van a dar que hablar junto a otros. Cada vez hay más.

Las licencias de pádel no dejan de crecer en España. ¿Qué les diría a los jóvenes que empiezan y sueñan con el WPT?

Les diría que disfruten de este deporte que es muy bonito, que entrenen y se lo pasen bien, que no tengan presión, a los padres que no les presionen, y si tienen que llegar y quieren llegar, que entrenen muy duro pero que no se frustren con los resultados, es algo que pasa, y que sigan luchando y trabajando.