Kobe Bryant muere en un accidente de helicóptero

Kobe Bryant ha fallecido este domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, en el estado de California, según ha informado la página de TMZ! y han confirmado fuentes oficiales. Al parecer las cuatro personas que viajaban también han muerto, pero su mujer Vanessa Bryant no sería una de las ocupantes del helicóptero.



Bryant, de 41 años de edad, viajaba en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. Según agrega TMZ Sports su esposa, Vanessa Bryant, ni sus hijos estaban en la nave.



Testigos oculares, agrega el portal, el motor del helicóptero hizo un sonido extraño antes de que cayera al suelo. La causa del accidente está siendo investigada.



El exjugador de los Angeles Lakers utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

Bryant estaba casado con Vanessa y tenía cuatro hijas: Gianna, Natalia, Bianca y la recién nacida Capri.





BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.