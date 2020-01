Nike asegura que los productos de Kobe Bryant se han agotado

Los productos comerciales de Nike relacionados con Kobe Bryant han dejado de estar disponibles en la página web de la marca deportiva después del accidente de helicóptero que acabó con la vida del exjugador de baloncesto, su hija Gianna y otras siete personas más.



Al buscar cualquier producto relacionado con Bryant, Nike remite al comunicado que lanzó con respecto al suceso, así como a otros productos relacionados con Los Angeles Lakers, pero no al "merchandising" asociado a Kobe Bryant.



Un portavoz de la marca ha dicho en declaraciones a FoxBusiness que no es del todo preciso decir que se han retirado los productos, mientras que el analista deportivo Darren Rovell ha apuntado a que lo que ha ocurrido es que todos los productos se han agotado.





Told that Nike has not intentionally pulled any Kobe product off its website. Kobe product has actually sold out.