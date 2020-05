Todo lo que tienes que saber sobre la carrera #TOTSGUANYEM del sábado

Queda menos de una semana para la primera carrera solidaria individual #TOTSGUANYEM. El próximo sábado 30 de mayo de 2020 es la fecha elegida para esta iniciativa solidaria de Cruz Roja RESPONDE, impulsada por los diarios Superdeporte y Levante-EMV, para que todos los runners puedan aportar su granito de arena en los proyectos de la organización humanitaria en la lucha contra la Covid-19. Tras ocho años de colaboración con Cruz Roja y su carrera solidaria en València, Superdeporte y Levante-EMV te animan a participar en esta forma sana y deportiva de conectar la enorme afición por la carrera a pie y la solidaridad con los colectivos más vulnerables en esta pandemia del coronavirus.

Participar es muy sencillo, y en un mundo virtualmente conectado, solo habrá que inscribirse con una donación de 5 euros en beneficio de Cruz Roja RESPONDE y registrar la carrera en la App Believe, disponible para teléfonos móviles Android e iOS.

Básicamente, ese día solo habrá que hacer eso que tanto nos gusta: correr. Tan solo 5 kilómetros, en tu circuito preferido o por donde te sientas cómodo manteniendo la distancia social para evitar la propagación del coronavirus en esta desescalada del confinamiento. Y en las horas a las que esté permitido según la fase en la que se encuentre cada municipio, de 6 a 23 horas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y con una densidad de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas en las localidades de más de 10.000 habitantes. Para resolver todas las dudas sobre inscripciones, clasificaciones, premios, dorsales, etc, publicamos esta pequeña guía de preguntas y respuestas:

P ¿Cómo se puede participar?

R Las inscripciones se pueden hacer ya a través de las ediciones digitales de Superdeporte y Levante-EMV, completando el formulario.

P ¿Cuánto cuesta la inscripción?

R Para apuntarse y participar en esta carrera virtual solidaria, la inscripción con la aportación al proyecto Cruz Roja RESPONDE es de 5 euros.

P ¿Habrá dorsal?

R Una vez realizada la inscripción, el participante recibirá a través de su correo electrónico la confirmación, así como la guía de la carrera y el dorsal solidario con el número 1. Puedes correr con él, por supuesto, y también sumarlo a tu colección.

P ¿Hay bolsa del corredor?

R Tras formalizar la inscripción, cada participante recibirá una Bolsa del Corredor virtual que incluirá diferentes regalos con un valor total superior a los 30 euros, entre ellos una suscripción trimestral a Levante+ y descuentos de las entidades patrocinadoras de la carrera.

P ¿Cómo justifico que he hecho la carrera?

R Para ello hay que descargarse una aplicación gratuita en el móvil, la App Believe, la primera app deportiva que te permite competir en eventos deportivos virtuales, y registrarse en ella. El sábado 30 de mayo de 2020, el participante deberá realizar en cualquier lugar un recorrido de una distancia de 5 km que quedará registrada en la App Believe, donde también se podrá ver la clasificación.

P ¿Se puede correr a cualquier hora?

R Se podrá correr dentro de los horarios permitidos dentro del estado de alarma, según la población y la densidad de cada municipio en la fase de la desescalada en la que se encuentre, y respetando todas las indicaciones de las autoridades sanitarias.

P ¿Hay que correr con mascarilla?

R Aunque la mascarilla es obligatoria desde este jueves incluso en la calle si no se pueden garantizar las distancias de seguridad, las propias autoridades aclararon que entre las excepciones está el ejercicio físico intenso.

P ¿Y al acabar la carrera?

R Todos los participantes recibirán un diploma en su correo electrónico acreditando la finalización de la carrera y su donación a Cruz Roja RESPONDE.

P ¿Habrá premios a los mejor clasificados?

R El espíritu de esta iniciativa no es la competición en sí, pero los organizadores de la carrera y sus patrocinadores preparan diferentes premios por categorías que se irán detallando en los próximos días.