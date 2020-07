La pilota torna a emocionar

La pilota valenciana continua sent eixe tresor de somnis que atrapa a generacions senceres. La prova va ser ahir, a la Pobla de Vallbona, en finalitzar la partida que marcava la volta del públic a un trinquet després de la pandèmia de la covid-19. Un xiquet, de quatre anys i vestit amb l'equipatge del València C. F., li va demanar al trinqueter Dani Rivera una pilota de badana per a jugar a pilota i el que fora pilotari professional li va dir que no li la tornara. Que li la regalava per a que jugara amb ella tot el temps que volguera. D'esta forma, es va prendre la flama d'una nova afició gràcies a l'emoció viscuda durant l'encontre d'ahir en el municipi del Camp de Túria.

Aquest xiquet i les 65 persones que ahir es van concentrar a la Pobla de Vallbona van gaudir de la partida que va enfrontar a José Salvador i Álvaro, amb la faixa roja, davant Salva Palau i Salva, amb la faixa blava, que van deixar el marcador 60 - 45 per a l'equip de la faixa roja. Amb Miguelín com feridor dels rojos i en contra, el Roget.

Abans de la partida, només entrar al recinte, ja es notaven les mesures de seguretat necessàries pel pas de la covid-19. Per a traure's l'entrada ja calia guardar el metre i mig de distància entre cadascun i, una vegada es pagava, calia passar per les catifes desinfectants i posar-se el gel de mans. També calia facilitar el telèfon mòbil "per si hi haguera algun contagi o alguna persona amb símptomes després de la partida, per poder avisar perquè es facen les proves i guarden quarantena", apuntava Daniel Ribera, trinqueter de la Pobla. La mascareta era obligatòria fins que t'asseies en l'escala, amb els llocs diferenciats per més d'un metre i mig pels coixinets, tots ells desinfectats. Entrar al trinquet després de quatre mesos va ser una praxi de llibertat i reconciliació. Sense coerció però amb mascaretes i distàncies, ahir a La Pobla es va gaudir de la pilota valenciana postpandèmica: un espectacle esportiu que segueix amb eixe resplendor autèntic i bell de les històries mil·lenàries. Sentir el calor de les lloses antigues de l'escala, la incertesa de la pilotada i les històries de jugadors veterans com Gabrielo també marcaren la diferència ahir perquè la pilota valenciana té màgia, eixa virtut única que escapa al raciocini, i eixa emoció que inquieta i atrapa.

En el vessant esportiu, José Salvador i Álvaro varen brillar amb el poder dels grans a les seues mans. No varen deixar de dominar la partida en cap moment, encara que l'encontre va estar igualat al principi amb jocs de 25 a 25 i 35 a 35. En eixe moment, els rojos van començar a posar-se per davant fins guanyar-la, però els blaus no la van donar mai per perduda amb una reacció portentosa de Salva Palau amb dos jocs seguits fins a 55 a 45.

Quan va acabar la partida, el trinqueter Daniel Ribera va afirmar que des de Conselleria li van assegurar que podien utilitzar el 75% de l'aforament i que era obligada la mascarilla, però "si hi ha poca gent, podem utilitzar molt menys d'eixe aforament com hui (ahir) i els aficionats poden estar sense mascararilla perquè estan molt separats".

Respecte a les noves mesures de seguretat implantades després del coronavirus, Ribera va aclarir que "cada vegada que els pilotaris canviaven la pilota de vaqueta, es desinfectava amb un drap amb lleixiu i en l'escala deixarem marcat 150 centímetres entre coixinet i coixinet, és a dir, tres llocs buits entre cada seient".

Sobre la partida, va explicar que "estic molt content amb el resultat perquè he sigut el trinqueter que més ha barallat per a donar partides amb públic i ha vingut més gent de la que m'esperava". Sobre la situació actual de la pilota, Ribera aclareix: "Crec que els trinqueters i els jugadors que no juguen les partides ni les lligues organitzades per la Fundació, necessiten estar actius. La gent s'ha tornat a emocionar perquè en la pilota valenciana no té molt sentit una partida sense públic. Jo entenc a la Fundació perquè tenen els seus patrocinadors i les seues subvencions i han d'acabar la lliga sí o sí, però nosaltres també hem de tindre el nostre camí".

Finalment, la gent, com eixe xiquet que es va anar a casa amb una pilota de badana, va eixir feliç del trinquet perquè va gaudir d'un esport que rescata les passions més autèntiques. El seu secret no està amagat: és un retrobament amb les arrels i la seua emoció.