Las peñas piden cita con Puig y Ribó

El conflicto abierto entre el Valencia CF y la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) estuvo también sobre la mesa en la reunión que Anil Murthy, presidente del club, mantuvo este miércoles con los máximos responsables del Consistorio con motivo de la problemática del Nou Mestalla. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, solicitó al máximo dirigente del Consejo de administración del Valencia que haga lo posible para rebajar el clima de tensión que las decisiones de Meriton han generado entre los aficionados. Incluso, un «gesto» con las peñas después de que el club reaccionase a la petición de dimisión como presidente de Anil Murthy instando a un colectivo que reúne a miles y miles de valencianistas a abandonar la histórica sede, ubicada en las entrañas del estadio, para reubicarse junto a la Asociación de Futbolistas en un mismo local. Fue el propio Ribó el que confirmó, tras la reunión del miércoles con Murthy y con el consejero José Luis Zaragosí, que la APV había solicitado una reunión con el alcalde y también con el presidente de la Generalitat.

Hace unos días la directiva de la Agrupació envió por escrito su petición a los responsables políticos con el objetivo de que aporten algo de luz al valencianismo en lo referente a conocer las perspectivas de que el máximo accionista, Peter Lim, ejecute la finalización de las obras del nuevo estadio. Una cuestión sobre la que desde el club no se ha informado claramente en ninguno de los encuentros mantenidos con los representantes del colectivo de peñistas. Cabe recordar que, a su llegada en 2014, Lim se comprometió a tener terminado el Nou Mestalla para 2019, año del Centenario. «Como parte activa de la ciudadanía, he pedido a la directiva de la entidad que tengan un gesto con las peñas para desbloquear la situación de descontento actual en cuanto a los locales donde se ubicaban desde hace más de 20 años», afirmó el alcalde de València. La vicealcaldesa, Sandra Gómez, indicó también en su perfil de ´Twitter´ que este asunto formó parte de lo tratado en la cita con el Valencia en el interior del Ayuntamiento. Gómez indicó tres puntos para resumir las peticiones del Consistorio al club, el tercero de ellos, tras la cuestión del estadio, apuntaba directamente a la crisis de identidad entre el Valencia y una parte importante de sus seguidores, descontentos con la gestión. «Deben rebajar la tensión con la afición y las peñas». Más allá del «gesto» que el Valencia pueda tener, siempre y cuando recapacite sobre sus decisiones tras la reunión con los políticos, los directivos de la APV trabajan ya en la búsqueda de un nuevo local cerca del punto más emblemático que existe para el aficionado, Mestalla. Por cuestión no solo afectiva, sino de funcionamiento administrativo y operatividad se considera esa la ubicación más adecuada. No obstante, la Agrupació agradece el ofrecimiento que han realizado peñas como el ´Pincha´ de Mislata o la PV de Almàssera para acoger en sus locales la nueva sede de las peñas valencianistas.