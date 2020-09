Javi Gracia: "El resultado no cambia las necesidades del equipo a estas alturas"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo ante el Levante, pero recalcó que «el resultado no cambia las necesidades del equipo» cuya situación «es la que es». El técnico se mostró el pasado viernes molesto con el club por no haber realizado ninguna incorporación pero dijo que «no es bueno para nadie estar diciendo eso todos los días». «Los que ha jugado y más después de un partido como el de hoy, merecen ese reconocimiento», continuó el entrenador navarro en rueda de prensa. Gracia también señaló que la victoria «tampoco puede ocultar lo que habían hecho mal. «En la primera parte hemos estado muy débiles y es algo a estudiar porque será difícil que hagamos cuatro goles todos los partidos», señaló. «El partido ha tenido diferentes momentos. Ellos han dominado en la primera y llegar con el 2-2 nos mantenía y en la segunda poco a poco hemos ido creciendo y mejorando», prosiguió. «Con el trabajo de todos, con los que han empezado y han madurado el partido y con los que han entrado que han sido decisivos», señaló. Gracia destacó la buena imagen física del equipo en el tramo final y también el debut de Yunus Musah con 17 años. «El mérito es del jugador. Hay madera, ha mostrado una madurez impropia es para valorarlo y para cuidarlo para que siga creciendo y aportando», concluyó. El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que está contento con «la actitud» del equipo pese a la derrota en el derbi en Mestalla contra el Valencia, pero lamentó la fragilidad defensiva que mostraron. «Cuando se pierde no estás contentos pero lo estoy por la personalidad que ha mostrado y con la forma de jugar del equipo pero me voy fastidiado porque hemos encajado goles», lamentó en la rueda de prensa. El entrenador valenciano destacó que «los primeros sesenta minutos» de su equipo han sido muy buenos y que habían sido mejores. López señaló que dos aspectos explicaron la derrota. «Lo rápido que nos han empatado y la contundencia que han tenido en el área, lo que nosotros nos ha faltado», lamentó, «En la segunda parte se ha roto el partido y ahí nos han matado», reconoció el técnico que señaló que buscaron frescura con los cambios en el tramo final del choque. Por su parte, Manu Vallejo, autor de dos goles, dijo en la Ser: «Es noche de fiesta en Venta Espadita, el negocio de mis padres en Chiclana. He hablado con ellos y con mi novia y están muy felices».