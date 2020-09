El Ciutat cambiará de nombre

La visita de Joan Ribó a Orriols para «extinguir el convenio de recalificación firmado hace 10 años» dejó también otra noticia importante en el futuro más cercano del Levante en clave estadio. El Ciutat de València cambiará de nombre, como así lo confirmó Quico Catalán durante el acto. «En estos momentos entedemos que todo evoluciona. En todas las grandes ciudades y todos los estadios tienen su ´naming´, evidentemente el Levante no puede renunciar a eso. Lo que nos gustaría es si algún día surge, que lógicamente ya lo estamos trabajando, intentar compatibilizar un poco todo. Si algún día este estadio va ligado a una marca comercial, además de ir ligada a esa marca queremos que todos nos sintamos identificados con esa marca. Ese sería el gran objetivo. Siempre y cuando eso se dé. Que creo que sería bueno y satisfactorio para la institución», destacó el presidente del Levante ayer en el feudo granota. Quico Catalán dejó clara en ese sentido la postura de la entidad, la importancia de tener un club potente no solo a nivel deportivo. «Esto que veis aquí no es solo un campo de fútbol, es un lugar de negocio. Esto genera ingresos para el club. No hemos tenido hasta la fecha un estadio que nos dé todo eso. Estamos haciendo una transformación para que eso posibilite que este lugar sea una fuente de ingresos para el club. De forma coherente hay que seguir viviendo en la élite del fútbol español», aseguró Quico Catalán, quien destacó que es importante pensar en grande. «No tenemos que tener miedo a nada. Lo que tenemos que hacer es ser atrevidos en la manera en la que podemos ser atrevidos. Pero sobre todo, pensar que tenemos unas posibilidades por delante maravillosas y que este club es muy grande aunque sea el pequeño de la ciudad. No tenemos que tener miedo a ciertos movimientos y ciertas inversiones. Tenemos que saber invertir sabiendo que eso tiene unos ingresos detrás», destacó el presidente de la entidad en la jornada de ayer. En la comparecencia, Joan Ribó se mostró muy convencido del éxito rotundo que está siendo la Fase 1 y además reconoció que le impresionó lo rápido que se está llevando todo a cabo.

«Me han sorprendido las obras, lo tengo que decir con sinceridad. Por su potencialidad arquitectónica. Sin ocupar prácticamente espacio público se están haciendo unas obras que estaremos todos muy contentos el día que acaben», destacó el alcalde de València, quien además habló sobre el impacto que supone la construcción de la Ciudad Deportiva. En ese sentido, y sobre ese tema, Quico Catalán despejó la gran duda y es saber cuándo van a comenzar las obras de la construcción de esa Ciudad Deportiva. «Con Nazaret se cumplió un primer hito, una aprobación municipal en el pleno en el mes de agosto, posteriormente ha habido una aprobación por parte de las autoridades del Puerto de València, ahora requiere una de puertos del estado y posteriormente vuelve todo ese expediente a València y vuelve a manos de la Generalitat que será la última parte del proceso», señaló el dirigente. El Levante ha solicitado jugar el partido de LaLiga Santander ante el Real Madrid, correspondiente a la quinta jornada y que se juega el 4 de octubre, en el estadio de La Cerámica en Villarreal debido a las obras. Según Catalán, ya cuentan con el visto bueno por parte de la LFP y están a la esperada de recibir el de la Real Federación Española de Fútbol para confirmar el cambio de escenario. Catalán añadió que la intención del club levantinista es que el equipo ya pueda jugar en el estadio ´Ciutat de València´ en la séptima jornada de Liga, en el encuentro en el que recibirán la visita del Celta de Vigo.